Sabato 25 ottobre alle ore 20 si sfidano Varese Pallacanestro e Aquila Trento. Il match tra l'undicesima e la seconda in classifica della Lega A italiana di basket, valido per la quarta giornata, è in programma al Lino Oldrini, palazzetto dei biancorossi.

Varese-Trento sarà visibile in diretta tv anche su Sky Sport e in diretta streaming su DAZN

Qui Varese, Qui Trento — Varese aveva iniziato alla grande la stagione col la vittoria esterna contro Sassari per 105-102. Ma poi sono arrivati contro Milano e soprattuto quello più pesante dello scorso weekend 103-79 nella trasferta di Reggio Emilia dove non sono bastati 19 punti e 5 rimbalzi di Nkamhoua.

L'Aquila arriva a in Lombardia con il peso fisico e mentale del ko 80-60 nel match interno del midweek di Eurocup contro Turk Telekom. La squadra è chiamata a ritrovare subito la retta via in un campionato in cui viaggia a 2 vittorie e 1 sconfitta. Nella quarta giornata di Serie A Trento ha battuto davanti al proprio pubblico Tortona 89-75 con un Jones da 19 punti e 4 rimbalzi.. Interessante sottolineare che i bianconeri vincono consecutivamente contro Varese da 6 scontri diretti e l'ultimo ko contro i biancorossi è arrivato nel 2021.

I probabili quintetti di partenza di Varese-Trento — Varese nel quintetto base dovrebbe scegliere Moody come playmaker, Moore come guardia, N'Guessan ala piccola, Alviti ala grande e Nkamhoua centro. Trento dovrebbe rispondere con Ellis play, Brown guardia, Shields ala piccola, Bolmaro ala grande e Booker centro.

VARESE - Moody, Moore, N'Guessan, Alviti, Nkamhoua. All. Kastritis

AQUILA TRENTO - Ellis, Brown, Shields, Bolmaro, Booker. All.

