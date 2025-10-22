LaLiga, Valencia-Villarreal: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Uno dei match più affascinante che ci propone la prossima giornata de LaLiga è quello tra Valencia e Villarreal . La sfida metterà di fronte la formazione di Corberan contro quella di Marcelino. Quest'ultimo ha perso l'ultima sfida contro il Manchester City in Champions League, ma si sta rendendo protagonista di un grande avvio di stagione. La partita si terrà sabato 25 ottobre alle ore 21:00 al Mestalla. Scopri dove vedere Camerun–Angola in diretta streaming gratis su Bet365

I padroni di casa, dal canto loro, continuano la loro crisi perpetua e anche quest'anno non sembra migliorare molto la situazione del club. Il Valencia , infatti, è al momento quattordicesimo in classifica con soli nove punti raccolti in nove partite, appena tre dalla zona retrocessione.

Dove vedere Valencia-Villarreal in diretta TV e streaming live

La partita Valencia–Villarreal sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per seguire l’incontro, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, potrai guardare Valencia–Villarreal in diretta streaming e accedere al palinsesto completo con tutte le partite di calcio e gli eventi sportivi della settimana. Segui Valencia–Villarreal in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni de LaLiga.