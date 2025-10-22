Stella Rossa-Baskonia, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 21:02)

Domani alle 21:00 scendono in campo Stella Rossa e Baskonia, due squadre che hanno iniziato l'EuroLega in modo profondamente diverso e senz'altro daranno vita ad un match avvincente. La partita si terrà alla Beogradska Arena di Belgrado. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Stella Rossa-Baskonia, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — Gli utenti registrati possono seguire gratuitamente la diretta streaming degli eventi sportivi: è sufficiente aprire un nuovo conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro. In questo modo si ottiene l’accesso non solo alle partite trasmesse nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un set completo di statistiche live su squadre e giocatori — uno strumento ideale per chi desidera analizzare ogni aspetto del gioco in tempo reale.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi la sfida tra Stella Rossa e Baskonia, ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket europeo in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Stella Rossa-Baskonia” nella sezione Live Streaming.

Come arrivano le due squadre al match — Lo Stella Rossa in cinque partite ha raccolto tre vittorie e rimediato due sconfitte, risultati che gli permettono di guadagnare momentaneamente la nona posizione, data anche la differenza reti più positiva rispetto a quella di Dubai. I serbi, infatti, vantano una differenza punti segnati/subiti +10, rispetto al solo +1 di Dubai.

Il Baskonia invece non ha ancora vinto una partita ed ha la differenza reti peggiore di tutta l'EuroLega. Nelle ultime due sfida ha subito ben 105 punti da Parigi contro Parigi e 97 contro il Partizan, per un totale di 202 punti subiti in appena due partite. Trend che va necessariamente invertito.

I probabili quintetti di Stella Rossa-Baskonia — Gli spagnoli hanno bisogno di dare una scossa alla propria stagione, dato che sono l'unica squadra di tutta l'EuroLega che non è ancora riuscita a vincere una partita. Per questo, possiamo aspettarci anche dei cambi nello scacchiere. Lo Stella Rossa invece viaggia a velocità sostenuta e potrebbe approcciare la prossima sfida nel segno della continuità.

Stella Rossa: Moneke, Kalinic, Motiejunas, Miljenovic, Miller.

Baskonia: Norwell, Frisch, Diakite, Diallo, Villar.

Non perdere Stella Rossa-Baskonia, tra le sfide più avvincenti della prossima giornata di EuroLega, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.