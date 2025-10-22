EuroLega, Hapoel-Monaco: diretta tv e streaming live del match

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sul big match di EuroLega

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 20:06)

Domani, 23 ottobre, alle 20:05 c'è uno dei big match più attesi di tutta l'EuroLega, il big match tra Hapoel Tel Aviv e Monaco, rispettivamente la seconda e terza squadra in classifica dopo cinque giornate. Israeliani e francesi appaiono tra le contender più attrezzate per strappare il titolo, e questa sfida sarà l'occasione per vederle l'una di fronte l'altra. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — La sfida di domani metterà di fronte due delle squadre più in forma di tutta l'EuroLega. L'Hapoel Tel Aviv sono reduci dai successi contro Parigi e Valencia, e sembra aver presentato la propria candidatura come squadra protagonista di questa stagione. È al momento al secondo posto ed è l'unica squadra (insieme al Panathinaikos) ad aver vinto quattro partite su cinque.

Il Monaco, invece, occupa il terzo posto ma di vittorie ne ha guadagnate tre, rimediando due sconfitte. Diverse squadre hanno uno storico di questo tipo, ma i francesi hanno la migliore differenza punti segnati/subiti, +22: grazie, specialmente, ad una difesa rocciosa e ben organizzata.

I probabili quintetti di Hapoel-Monaco — Squadre ben organizzate, difesa solida e attacco particolarmente prolifico: tutte note che rientrano nello spartito di team costruiti per vincere ed essere protagonisti del campionato. Entrambe le squadre rispondo a questi requisiti e proprio per questo sono quanto di meglio ha da offrire l'EuroLega. I quintetti, ormai rodati e consolidati, non dovrebbe variare molto rispetto a quelli visti nei match precedenti.

Hapoel Tel Aviv: Wainright, Micic, Oturu, Bryant, Jones.

Monaco: Diallo, Blossomgame, Theis, Strazzel, James.

