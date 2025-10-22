Lione-Dubai, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di EuroLega.

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 19:32)

Una delle sfide più affascinanti che propone la sesta giornata di EuroLega è quella tra Lione e Dubai, due squadre che si presentano alla sfida in modo significativamente diverso, ma che nutrono forti ambizioni. La sfida si terrà domani, 23 novembre, alla LDLC Arena di Lione alle ore 19:30. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — Dopo cinque partite giocate possiamo iniziare a delineare il momento di forma delle due squadre, o almeno il modo in cui queste hanno iniziato la propria stagione. Il Lione è tra le peggiori squadre di questa EuroLega, numeri alla mano. Infatti, è diciottesimo in classifica (su venti) con una sola vittoria strappata e ben quattro sconfitte.

Molto meglio Dubai, invece, dato che di vittorie ne ha collezionate ben tre ed ha rimediato due sconfitte. Questo storico gli permette di stare comodamente in piena metà classifica , con un +1 di differenza punti tra i segnati ed i subiti. Segno, questo, anche di come la squadra sia bilanciata sia in fase offensiva che difensiva, il che rende Dubai spinoso come avversario.

I probabili quintetti di Lione-Dubai — Molto probabilmente vedremo qualche differenza in casa Lione, rispetto all'ultimo quintetto sceso in campo. Anche per provare a dare una mossa ad una EuroLega che li ha visti al momento tra le squadre più in difficoltà del campionato. Dubai, invece, potrebbe contare sul roster che ha schierato nel corso dell'ultima partita disputata (e vinta) contro il Cluj.

Lione: Seljaas, Lighty, Massa, Watson, Atamma.

Dubai: Kabengele, Bacon, Petrusev, Wright, Prepelic.

Non perdere Lione-Dubai, tra le sfide più avvincenti della prossima giornata di EuroLega.