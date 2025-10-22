Eurolega, Barcellona-Zalgiris: Diretta TV e live gratis

Barcellona-Zalgiris Kaunas, Eurolega 2025: dove vederla gratis in streaming su Bet365, analisi ed info del big match del Palau Blaugrana

Stefano Sorce 22 ottobre - 18:14

L’atmosfera del Palau Blaugrana è pronta a infiammarsi per una nuova notte di Eurolega, con il Barcellona che ospita lo Zalgiris Kaunas in un match che vale molto nella corsa ai playoff. La palla a due è fissata per venerdì 25 ottobre 2025 alle ore 20:30, e l’incontro promette spettacolo puro: due squadre in piena lotta per le posizioni di vertice, separate da pochi punti in classifica e con ambizioni europee ben definite. Guarda ora Barcellona-Zalgiris GRATIS IN STREAMING LIVE SU BET365!

Stato di forma e analisi delle squadre — Il Barcellona vive una fase di forma altalenante, con 3 vittorie e 2 sconfitte nelle ultime cinque gare di Eurolega. La squadra di Penarroya resta una delle più complete del torneo, ma mostra una certa dipendenza dai tiri da tre punti: quando il duo Clyburn–Shengelia trova ritmo dall’arco, i catalani diventano devastanti; se le percentuali calano, emergono le difficoltà, come nella recente sconfitta contro il Dubai (78-83). Sotto canestro la condizione di Vesely e Hernangomez non è ancora ottimale, e la difesa concede troppo nelle transizioni rapide. Il Barcellona in casa è quasi imbattibile, con una media di oltre 83 punti segnati e un margine di vittoria di +7 nei confronti diretti contro lo Zalgiris.

Lo Zalgiris sta attraversando un momento difficile dopo un ottimo avvio stagionale. La squadra di Tomas Masiulis ha perso le ultime tre gare di Eurolega, mostrando cali di concentrazione e una difesa meno solida rispetto all’inizio. Concedere almeno 87 punti in tre partite consecutive è un segnale preoccupante, ma i lituani restano una formazione organizzata, capace di colpire con attacchi veloci e precisione dai 6,75 metri. In trasferta mantengono comunque una buona media di 80 punti a partita, grazie alla dinamicità del playmaker Evans e alla fisicità di Hayes-Davis sotto canestro. Masiulis dovrà però lavorare sull’aspetto mentale per ritrovare la fiducia che aveva portato a tre vittorie consecutive in apertura di Eurolega.

I probabili quintetti base di Barcellona-Zalgiris — Barcellona: Clyburn, Shengelia, Keita, Punter, Marcos. Coach: Penarroya.

Zalgiris: Birutis, Lo, Rubstavicius, Sirvydis, Sleva. Coach: Masiulis.

