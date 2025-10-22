Ternana-Arezzo, Serie C: dove vedere la partita in streaming gratis e diretta TV

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le possibili formazioni e tutto quello che c'è da sapere sulla Serie C

Lorenzo Maria Napolitano 22 ottobre - 16:08

In Serie C Ternana e Arezzo sono tra le squadre più attrezzate e pronte per essere grandi protagoniste di questa stagione. La sfida, che si disputerà il 25 ottobre alle 14:30 metterà di fronte la prima e la quarta della classe del Girone B. Infatti, questo match ci darà la possibilità di vedere due delle squadre più in forma della Serie C faccia a faccia: sarà un match avvincente, ricco di gol ed emozioni. Scopri dove vedere Camerun–Angola in diretta streaming gratis su Bet365.

L'Arezzo, soprattutto, è reduce da ben cinque vittorie di fila. Trend impressionante per la squadra toscana che sembra davvero inarrestabile questa stagione e viaggia a velocità supersonica. La Ternana, comunque, non è da meno dato che ha subito una sola sconfitta nelle ultime cinque partite e ne ha vinte ben tre, per un totale di 10 punti conquistati su 15 a disposizione.

Dove vedere Ternana-Arezzo in diretta TV e streaming live — La sfida tra Ternana e Arezzo, in programma venerdì 25 ottobre, sarà disponibile in diretta streaming su Bet365, piattaforma che trasmette live i principali eventi calcistici internazionali. Per assistere al match, è sufficiente accedere o creare un account gratuito su Bet365: con un deposito minimo di 5 euro, gli utenti potranno seguire Ternana–Arezzo in streaming e accedere all’intero palinsesto sportivo della settimana, ricco di incontri di calcio e altre discipline. Segui Ternana-Arezzo in streaming live su Bet365 e vivi tutte le emozioni della Serie C.