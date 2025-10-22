Virtus Bologna-Panathinaikos: dove vedere l’Eurolega in Tv e in Streaming

Tra i match più interessanti della sesta giornata di Eurolega , spicca Virtus Bologna-Panathinaikos . Padroni di casa a caccia di riscatto, dopo il ko casalingo con Cremona , ma allo stesso tempo, sognano di bissare l'impresa europea dell'esordio, quando alla Segafredo Arena hanno sconfitto il Real Madrid . Ospiti, invece, primi in classifica con quattro affermazioni e un solo ko. Scopri come seguire la sfida di Eurolega Virtus Bologna-Panathinaikos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 .

Qui Virtus Bologna

Percorso altalenante sia in Serie A, sia in Europa per la Virtus Bologna. Dopo un inizio incoraggiante con due vittorie in altrettante partite disputate, domenica scorsa le V Nere sono inciampate davanti al pubblico amico con Cremona. In Eurolega successo all'esordio col Real Madrid, poi le due sconfitte di fila con Paris e Valencia, prima del riscatto con Monaco e Lyon-Villeurbanne.