Virtus Bologna-Panathinaikos: dove vedere l’Eurolega in Tv e in Streaming

Tra i match più interessanti della sesta giornata di Eurolega, spicca Virtus Bologna-Panathinaikos. Padroni di casa a caccia di riscatto, dopo il ko casalingo con Cremona, ma allo stesso tempo, sognano di bissare l'impresa europea dell'esordio, quando alla Segafredo Arena hanno sconfitto il Real Madrid. Ospiti, invece, primi in classifica con quattro affermazioni e un solo ko. Scopri come seguire la sfida di Eurolega Virtus Bologna-Panathinaikos GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.
Qui Virtus Bologna—
Percorso altalenante sia in Serie A, sia in Europa per la Virtus Bologna. Dopo un inizio incoraggiante con due vittorie in altrettante partite disputate, domenica scorsa le V Nere sono inciampate davanti al pubblico amico con Cremona. In Eurolega successo all'esordio col Real Madrid, poi le due sconfitte di fila con Paris e Valencia, prima del riscatto con Monaco e Lyon-Villeurbanne.
Qui Panathinaikos—
Percorso invece quasi perfetto per il Panathinaikos che nelle prime cinque giornate di regular season di Eurolega ha perso solo col Barcellona, a fronte di quattro affermazioni contro Bayern, Baskonia, Efes e Lyon-Villeurbanne.
I probabili quintetti di Virtus Bologna-Panathinaikos—
VIRTUS BOLOGNA, probabile rooster titolare: Alston Jr, Taylor, Smailagic, Jallow, Edwards
PANATHINAIKOS, probabile rooster titolare: Osman, Toliopoulos, Hernangomez, Shorts, Nunn.
