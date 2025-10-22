Segui Milano-Valencia in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Eurolega.

Redazione Derby Derby Derby 22 ottobre 2025 (modifica il 22 ottobre 2025 | 20:32)

Olimpia Milano e Valencia Basket si affrontano giovedì 23 ottobre con palla a due alle ore 20,30. Il match fra il team italiano e quello spagnolo, valido per la sesta giornata di Eurolega, è in programma come da copione all'Unipol Forum di Assago.

Milano-Valencia, come arrivano le due squadre al match — Sia Milano che Valencia hanno iniziato la stagione di Eurolega 2025/2026 con due vittorie e tre sconfitte. Nello specifico l'Olimpia dopo l'esordio vincente contro la Stella Rossa, ha infilato 3 ko di fila contro Partizan, Monaco e Bayern salvo rialzare la testa settimana scorsa nell'89 a 78 in trasferta contro lo Zalgiris trascinati da un Booker da 15 punti e 7 rimbalzi. Le scarpette rosse, che nel weekend di campionato hanno sconfitto Sassari vanno quindi alla ricerca della terza vittoria di fila in match ufficiali.

Il Valencia aveva iniziato bene il suo percorso in Eurolega battendo Lione e Bologna nelle prime due giornate ma poi ha spento la luce con 3 ko consecutivi contro Barcellona, Hapoel e l'ultimo contro il Monaco in trasferta 90-84 dove non sono bastati i 18 di Badio. I valenciano nel weekend in ACB hanno invece vinto in casa del Lleida 99-78. Milano e Valencia non si affrontano in Eurolega dal gennaio 2024 quando a vincere furono gli spagnoli 84-72. Ma lo storico dei match giocati al Forum ci dicono che il Valencia non vince a Milano dal 2018.

I probabili quintetti di partenza di Milano-Valencia — I padroni di casa scendono sul parquet con Mannion playmaker, Bolmaro guardia, Ricci ala piccola. Shield ala grande e Booker centro. Gli ospiti rispondono con De Larrea play, Moore guardia, Reuvers ala piccola, Taylor ala grande e Pradilla centro.

OLIMPIA MILANO - Mannion, Bolmaro, Ricci, Shield, Booker. All. Messina

VALENCIA - De Larrea, Moore, Reuvers, Taylor, Pradilla. All Martinez

