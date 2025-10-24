Sabato 25 ottobre alle ore 20,30 il Pala Dozza di Bologna sarà il teatro di Fortitudo-Scaligera Verona. Il match tra la nona e la prima in classifica è valido per la settima giornata della Serie A2 italiana di basket.
Fortitudo-Verona live: streaming gratis e diretta TV del match di Serie A2
Guarda Fortitudo-Verona GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.
Dove vedere Fortitudo-Verona in diretta TV e streaming gratis—
Fortitudo-Verona sarà disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette live i principali eventi di basket nazionali e internazionali, inclusa tutta Serie A2.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Bet365.
La registrazione e l’attivazione del conto Bet365 è invece l'unico modo per guardare gratuitamente Fortitudo-Verona in streaming live su qualsiasi dispositivo vivendo un'esperienza di intrattenimento unica nel suo genere, senza alcun costo aggiuntivo e nessun abbonamento.
Come accedere allo streaming?
Verso Fortitudo-Verona, lo stato di forma dei due team—
La Fortitudo aveva iniziato il campionato nel miglior dei modi con 3 vittorie di fila contro Scafati, Cividale e Urania Milano ma ha invertito la marcia negli ultimi 2 match entrambi persi: prima contro Pesaro e quindi in trasferta a Cremona 65-58 dove non sono bastati i 13 punti e 2 rimbalzi di Moore. Interessante notare come davanti al proprio pubblico in tutto il 2025 Bologna abbia perso solo 4 volte.
Verona, che comanda la classifica in coabitazione con Brindisi e Pesaro, è una delle squadre più in forma di questo inizio di campionato visto che dopo il ko all'esordio contro Cividale ha infilato 4 successi consecutivi contro avversaria di alto livello: Avellino, Torino, Scafati e ultima Rimini battuta in casa 96-84 con McGee e Serpilli che ne hanno fatti 50 in due. Nello scorso campionato successo della Fortitudo sia nel girone di andata che di ritorno.
I probabili quintetti di partenza di Fortitudo-Verona—
La Fortitudo dovrebbe scendere sul parquet di casa con Della Rosa play, Moore guardia, Moretti ala piccola, Sarto ala grande e Sorokas centro. Verona dovrebbe invece rispondere con Bolpin playmaker, McGee guardia, Poser ala piccola, Serpilli ala grande e Zampini centro.
FORTITUDO BOLOGNA - Della Rosa, Moore, Moretti, Sarto, Sorokas. All. Caja
SCALIGERA VERONA - Bolpin, McGee, Poser, Serpilli, Zampini. All. Cavina
Non perdere l'occasione di seguire Fortitudo-Verona in diretta streaming gratis su Bet365.
