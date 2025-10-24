Bundesliga, Amburgo-Wolfsburg: Diretta TV e live gratis

Amburgo-Wolfsburg, Bundesliga 25 ottobre 2025 ore 18:30: analisi, probabili formazioni. Scopri dove vedere la partita in streaming gratis

Stefano Sorce 24 ottobre - 19:52

L’Amburgo e il Wolfsburg si preparano ad affrontarsi in un match che promette intensità e voglia di riscatto. La sfida è in programma sabato 25 ottobre 2025, con calcio d’inizio previsto alle ore 18:30 al Volksparkstadion di Amburgo. Guarda ora Amburgo-Wolfsburg GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Amburgo-Wolfsburg in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Bundesliga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Amburgo-Wolfsburg in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il conto oppure effettua una scommessa

Cerca Amburgo-Wolfsburg sul palinsesto di Bet365

Come arrivano le due squadre — Dopo tre risultati utili consecutivi, l’Amburgo è caduto 2-1 sul campo del Lipsia, ma senza demeritare. La squadra di Tim Walter continua a proporre un calcio organizzato e propositivo, con un’elevata produzione offensiva: contro il Lipsia, 15 tiri totali e un xG di 1.53, superiore a quello degli avversari. Davanti al proprio pubblico, l’HSV ha ottenuto due successi consecutivi e vuole proseguire il trend positivo. Gli assenti saranno Hefti e Omari, entrambi ai box per infortunio.

Momento complicato per il Wolfsburg, che arriva da quattro sconfitte consecutive e sei partite senza vittorie. La squadra di Ralph Hasenhüttl ha subito un pesante 0-3 interno contro lo Stoccarda e ora si trova in piena crisi di risultati e fiducia. Il dato più preoccupante è la sterilità offensiva: solo un gol segnato nelle ultime quattro gare. Assenti per infortunio Paredes, Rogerio, Vavro e Wimmer. Il tecnico punterà su Amoura e Skov Olsen per cercare di dare vivacità in attacco.

Le probabili formazioni di Amburgo-Wolfsburg — Mister Tim Walter conferma il suo collaudato 3-4-3, puntando ancora una volta sul gioco propositivo e sul pressing alto che hanno caratterizzato l’ottimo avvio di stagione dell’Amburgo. Tra i pali ci sarà Heuer Fernandes, protetto dal trio difensivo formato da Capaldo, Vuskovic e Elfadli. Sulle corsie laterali spazio a Mikelbrencis e Muheim, balisticamente molto abile, con Sambi Lokonga, gran colpitore di testa, e Remberg al centro a garantire equilibrio e copertura. In avanti, il tridente offensivo sarà composto da Philippe nel ruolo di riferimento centrale, supportato sugli esterni da Konigsdorffer e Dompé, entrambi capaci di creare superiorità numerica e incidere nell’uno contro uno.

Dall’altra parte, il tecnico Ralph Hasenhuttl non cambia il suo 4-3-3, cercando però di dare maggiore compattezza difensiva e concretezza in zona gol. In porta agirà Grabara, mentre la linea arretrata sarà composta da Fischer e Mæhle sugli esterni, con Jenz e Koulierakis centrali. A centrocampo capitan Arnold guiderà la manovra e proverà a sfruttare il suo piede potente, affiancato da Vinicius ed Eriksen, chiamati a dare equilibrio e inserimenti. Nel tridente offensivo spazio a Daghim e Skov Olsen sugli esterni, con il funambolo Amoura nel ruolo di prima punta.

Amburgo (3-4-3): Heuer Fernandes; Capaldo, Vuskovic, Elfadli; Mikelbrencis, Sambi Lokonga, Remberg, Muheim; Philippe, Konigsdorffer, Dompé. Allenatore: Walter.

Wolfsburg (4-3-3): Grabara; Fischer, Jenz, Koulierakis, Mæhle; Vinicius, Arnold, Eriksen; Daghim, Amoura, Skov Olsen. Allenatore: Hasenhuttl.

Non perdere Amburgo-WolfsburgIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Segunda Division comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.