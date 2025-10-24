Forlì-Pineto in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Forlì-Pineto in streaming gratis su Bet365: sabato 25/10/2025 alle 20:30. Analisi, probabili formazioni della gara di Serie C Girone B.

Stefano Sorce 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 18:50)

Al “Morgagni” di Forlì va in scena una sfida dal sapore importante per la classifica del Girone B di Serie C. Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 20:30, il Forlì ospita il Pineto Calcio per una partita che promette intensità e qualità. Guarda Forlì-Pineto in diretta streaming gratis su Bet365e segui il match in tempo reale.

Dove vedere Forlì-Pineto in diretta streaming gratuita su Bet365 — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida del Nou Estadi comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Forlì-Pineto diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto oppure effettua una ricarica

Cerca Forlì-Pineto sul palinsesto di Bet365

Come arrivano le due squadre — Il Forlì di Alessandro Miramari arriva all’appuntamento in ottima forma. La squadra romagnola è quinta in classifica con 16 punti, frutto di 4 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte. Nelle ultime cinque partite, i biancorossi hanno raccolto 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, segnando 11 gol e subendone solo 8. Nell’ultimo turno, la vittoria per 2-0 contro la SEF Torres ha mostrato una squadra solida, capace di difendersi con ordine e colpire nei momenti giusti.

Il Pineto Calcio, allenato da Ivan Tisci, si presenta invece al nono posto con 14 punti (4 vittorie, 2 pareggi, 4 sconfitte). Nonostante la convincente vittoria per 3-0 contro il Perugia nell’ultimo turno, gli abruzzesi alternano ottime prestazioni a cadute inaspettate, complici alcune lacune difensive. Con 15 gol fatti e 12 subiti, il Pineto resta una squadra offensiva ma fragile, che rischia di soffrire la concretezza dei padroni di casa.

Le probabili formazioni di Forlì-Pineto — Il Forlì dovrebbe scendere in campo con il consueto 4-2-3-1: Martelli in porta, difesa a quattro con Manetti, Saporetti, Elia e Spinelli. A centrocampo spazio al duo Menarini-De Risio, con Macrì, Franzolini e Farinelli alle spalle dell’unica punta Petrelli. Il Pineto Calcio risponderà con lo stesso modulo, 4-2-3-1: Tonti tra i pali, linea difensiva composta da Baggi, Postiglione, Frare e Borsoi. In mediana Nebuloso e Lombardi, mentre sulla trequarti agiranno Germinario, Schirone e Bruzzaniti, a sostegno della punta D’Andrea.

Forlì (4-2-3-1): Martelli; Manetti, Saporetti, Elia, Spinelli; Menarini, De Risio; Macri, Franzolini, Farinelli; Petrelli. Allenatore: Miramari.

Pineto (4-2-3-1): Tonti; Baggi, Postiglione, Frare, Borsoi; Nebuloso, Lombardi; Germinario, Schirone, Bruzzaniti; D’Andrea. Allenatore: Tisci.

Non perdere Forlì-Pineto IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Serie C comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.