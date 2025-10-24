Streaming Campobasso-Rimini: Diretta Tv e Live Gratis

Segui Campobasso-Rimini in diretta streaming gratuita su Bet365, sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:30. Analisi, probabili formazioni per la sfida del Girone B di Serie C

Stefano Sorce 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 17:52)

Il Girone B di Serie C offre un altro sabato ad alta tensione. Alle 17:30 di sabato 25 ottobre 2025, lo Stadio Nuovo Romagnoli ospiterà la sfida tra Campobasso e Rimini, due squadre con obiettivi diversi ma uguale urgenza di punti. Guarda ora Campobasso-Rimini GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — Il Campobasso di Luciano Zauri si presenta all’appuntamento con 15 punti (4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) e una posizione tranquilla a metà classifica. L’ultima vittoria contro la Juventus Next Gen (1-0) ha portato entusiasmo e fiducia. I molisani hanno una buona media realizzativa (15 gol segnati) e un’ottima organizzazione difensiva (solo 10 subiti). In casa, i rossoblù hanno raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, ma il rendimento è in crescita. Contro un Rimini in difficoltà, l’obiettivo è chiaro: vincere e consolidare la zona playoff.

Per il Rimini di Filippo D’Alesio, il momento è critico. La squadra occupa l’ultima posizione in classifica con solo 1 punto, frutto di una vittoria, un pareggio e ben sei sconfitte. Il ko casalingo contro la Juventus II (0-2) ha evidenziato limiti tattici e scarsa fiducia. Con appena 6 gol segnati e 12 subiti, i biancorossi faticano in entrambe le fasi e hanno bisogno di un cambio di passo immediato per evitare una stagione da incubo.

Le probabili formazioni di Campobasso-Rimini — Campobasso (3-4-1-2): Tantalocchi, Martina, Celesia, Lancini, Cristallo, Gargiulo, Brunet, Serra, Padula, Lombari, Di Livio. Allenatore: Zauri.

Rimini (3-5-2): Vitali, Bellodi, Bassoli, Lepri, Moray, De Vitis, Leoncini, Piccoli, Falasco, Capac, D'Agostini. Allenatore: D'Alesio.

