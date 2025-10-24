Serie C, Renate-Lecco: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Renate-Lecco in streaming gratis su Bet365: derby lombardo valido per l’11ª giornata del Girone A di Serie C, sabato 25 ottobre 2025 alle 17:30. Analisi, formazioni e statistiche

Stefano Sorce 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 16:33)

C’è aria di grande calcio in Brianza. Sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:30, lo stadio “Città di Meda” sarà il teatro del derby lombardo tra Renate e Calcio Lecco 1912, valido per l’11ª giornata del Girone A di Serie C. Guarda ora Renate-Lecco GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Renate-Lecco in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Renate-Lecco in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Per assistere al match in tempo reale basta:

Registrati o accedi su Bet365

Mantieni attivo il conto o effettua una scommessa

Cerca Renate-Lecco sul palinsesto di Bet365

Come arrivano le due squadre — Il Renate di Luciano Foschi arriva all’appuntamento con 13 punti, frutto di 3 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte, che valgono il sesto posto in classifica. L’andamento casalingo non è però dei migliori: solo una vittoria nelle ultime cinque al “Città di Meda”. La squadra segna poco (11 gol) e incassa troppo (13), ma resta pericolosa nei finali di gara grazie alla fisicità dei suoi attaccanti. Per il tecnico, il match con il Lecco è un crocevia per ritrovare fiducia e rilanciare la corsa playoff.

Il Lecco di Federico Valente continua a stupire: terzo posto con 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta.I blucelesti vantano una delle migliori difese del girone (solo 6 gol subiti) e una notevole efficacia in trasferta, dove sono ancora imbattuti con 3 vittorie e 2 pareggi. La compattezza tattica e la mentalità vincente hanno trasformato il Lecco in una delle realtà più temute della Serie C.

Le probabili formazioni di Renate-Lecco — Renate (3-5-2): Nobile, Gardoni, Auriletto, Spedalieri, Ghezzi, Delcarro, Vassallo, Riviera, Anelli, Cali, Spalluto. Allenatore: Foschi.

Lecco (3-5-2): Furlan, Tanco, Battistini, Romani, Pellegrino, Metlika, Zanellato, Kritta, Galeandro, Alaoui, Sipos. Allenatore: Valente.

Non perdere Renate-LeccoIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Serie C comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.