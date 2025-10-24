Ternana-Arezzo, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sulla gara

Lorenzo Maria Napolitano 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 14:31)

Ternana e Arezzo sono tra le squadre più forti del Girone B di Serie C, ma anche dell'intera competizione. Sabato 25 ottobre, allo Stadio Liberato Liberati le due squadre si affronteranno dalle 14:30: prevediamo gol, spettacolo e tante emozioni per una partita particolarmente sentita. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Il momento di forma delle due squadre — L'Arezzo si sta confermando come squadra più forte del Girone B, nonché tra le più in forma di tutto il campionato di Serie C. È primo in classifica con 27 punti, con tre lunghezze di vantaggio dall'Ascoli secondo. Ma ciò che è davvero impressionante è che la squadra di Bucchi sembra inarrestabile: approccia infatti al match con ben cinque vittorie consecutive.

La Ternana di Liverani, invece, si presenta con una convincente vittoria contro il Campobasso, ed altre due vittorie nelle ultime cinque. Momento di forma dunque soddisfacente è che al momento frutta un quarto posto, anche se abbastanza distante dalle prime tre. L'ultimo gradino del podio, infatti, è occupato dal Ravenna che conta ben sette punti in più.

Le probabili formazioni di Ternana-Arezzo — La Ternana affronta la settimana con fiducia dopo la vittoria a Campobasso e con la rosa al completo per mister Liverani. L’Arezzo, capolista con dieci punti di vantaggio, arriva a Terni senza Mawuli, Renzi e Dezi: al loro posto pronti Iaccarino e uno tra Cianci o Tito.

Ternana (3-4-1-2): D’Alterio; Donati, Capuano, Martella; Romeo, Vallocchia, Tripi, Ndrecka; Garetto; Ferrante, Dubickas. All. Liverani

Arezzo (4-3-3): Venturi; De Col, Gilli, Chiosa, Righetti; Iaccarino, Guccione, Chierico; Pattarello, Cianci, Tavernelli. All. Bucchi

