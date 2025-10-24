Arzignano-Lumezzane in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Guarda Arzignano Valchiampo-Lumezzane in diretta streaming gratis su Bet365: analisi, formazioni e come vedere la sfida salvezza nel Girone A di Serie C

Stefano Sorce 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 17:30)

Due squadre ferite, una sola missione: rialzarsi. Allo Stadio Dal Molin di Arzignano, sabato 25 ottobre alle ore 17.30, va in scena una delle sfide più delicate della 11ª giornata del Girone A di Serie C, con Arzignano Valchiampo e Lumezzane pronte a giocarsi punti fondamentali per riaccendere la corsa salvezza. Guarda ora Arzignano Valchiampo–Lumezzane GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Arzignano Valchiampo-Lumezzane in diretta TV e streaming gratis — Il match sarà disponibile in diretta streaming gratuita su Bet365, accessibile a tutti gli utenti registrati. Per assistere alla gara è sufficiente creare un conto Bet365 tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 5 euro, che permette di seguire tutti i match del palinsesto live, con statistiche, dati e analisi in tempo reale. Un’occasione ideale per vivere da vicino la sfida del Dal Molin, comodamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. La gara sarà trasmessa anche su Sky Sport e su Sky Go,

Stato di forma delle squadre — L’Arzignano Valchiampo ha bisogno di una scossa. Dopo un inizio promettente, la squadra di Giuseppe Bianchini ha rallentato il passo, raccogliendo appena 2 punti nelle ultime cinque partite. Con 9 punti in classifica (2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte), i veneti occupano il sedicesimo posto, troppo vicino alla zona retrocessione per stare tranquilli. Il rendimento casalingo, però, lascia spazio alla speranza: 1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta tra le mura amiche, con una squadra che si esprime meglio davanti al proprio pubblico. Il problema principale resta la fase offensiva: 11 gol segnati in 10 partite, pochi per una formazione che punta a salvarsi senza patemi. Bianchini chiede concretezza e mentalità, consapevole che contro il Lumezzane sarà una battaglia da vincere più con la testa che con i piedi.

Il Lumezzane di Emanuele Troise vive un momento altrettanto complicato. Con 7 punti conquistati in 10 giornate, i lombardi sono terzultimi in classifica e faticano a trovare equilibrio. La squadra ha collezionato 2 vittorie, 1 pareggio e 7 sconfitte, e la difesa, con 18 gol incassati, è tra le peggiori del girone. Il rendimento in trasferta è un tallone d’Achille: 1 vittoria e 4 sconfitte lontano da casa, con prestazioni spesso compromesse da errori individuali e mancanza di lucidità nei finali di gara. Troise, nonostante le difficoltà, crede nel gruppo e nella possibilità di invertire la rotta già da questa partita, anche se l’avversario appare più solido e motivato.

Le probabili formazioni di Arzignano-Lumezzane — Arzignano (3-5-2): Manfrin, Boccia, Coppola, Boffelli, Cariolato, Lakti, Bianchi, Chiarello, Bernardi, Nanni, Mattioli. Allenatore: Bianchini.

Lumezzane (4-3-3): Drago, Diodato, Ndiaye, De Marino, Moscati, Malotti, D'Agostino, Rocca, Rolando, Donnarumma, Ghillani. Allenatore: Troise.

