Carpi-Gubbio: streaming gratis, diretta TV e probabili formazioni

Guarda Carpi-Gubbio in diretta streaming gratis su Bet365, sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17:30. Gara valida per la Serie C

Stefano Sorce 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 18:12)

Due squadre con obiettivi diversi ma la stessa urgenza di punti si ritrovano faccia a faccia al Sandro Cabassi. Sabato 25 ottobre 2025, alle ore 17:30, il Carpi ospita il Gubbio per la 10ª giornata del Girone B di Serie C. Guarda ora Carpi-Gubbio GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Carpi-Gubbio in diretta streaming gratuita su Bet365 — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Serie C comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Campobasso-Rimini in diretta live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Bet365

Come accedere allo streaming:

Registrati o accedi al tuo conto Bet365

Mantieni attivo il tuo conto oppure effettua una scommessa

Cerca Campobasso-Rimini sul palinsesto di Bet365

Come arrivano le due squadre — Il Carpi di Stefano Cassani è in un buon momento di forma. Gli emiliani occupano l’8º posto con 15 punti, frutto di 4 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte (13 gol fatti e 12 subiti). L’ultimo pareggio per 1-1 contro l’Ascoli ha confermato la solidità del gruppo, ora imbattuto da tre turni consecutivi. Il 3-4-2-1 di Cassani punta tutto sulla rapidità di Stanzani e Cesarini dietro la punta Cortesi, autore già di 4 reti in stagione.

Il Gubbio di Domenico Di Carlo, invece, attraversa una fase complicata. Dopo due sconfitte consecutive contro Arezzo e Guidonia, i rossoblù si trovano al 13º posto con 10 punti (7 gol fatti, 9 subiti). Pur mostrando un impianto tattico compatto, la squadra umbra fatica a concretizzare e ha bisogno di ritrovare fiducia.

Le probabili formazioni di Carpi-Gubbio — Il Carpi dovrebbe confermare il suo 3-4-2-1 con Cortesi riferimento offensivo e il duo Stanzani-Cesarini alle sue spalle. A centrocampo spazio alla corsa di Rossetti e Figoli, mentre Lombardi e Zagnoni guideranno il reparto difensivo davanti a Sorzi. Il Gubbio, invece, adotterà il consueto 3-4-1-2. Bagnolini tra i pali, difesa composta da Bitonto, Signorini e Bruscagin. Sulle fasce agiranno Zallu e Podda, in mezzo Djankpata e Carraro, con Hraiech a supporto delle punte Spina e Tommasini.

Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Lombardi, Panelli, Zagnoni; Cecotti, Rossetti, Figoli, Rigo; Stanzani, Cesarini; Cortesi. Allenatore: Cassani.

Gubbio (3-4-1-2): Bagnolini; Bitonto, Signorini, Bruscagin; Zallu, Djankpata, Carraro, Podda; Hraiech; Spina, Tommasini. Allenatore: Di Carlo.

Non perdere Carpi-GubbioIN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365! Guarda ora la partita valida per la Serie C comodamente da casa o in mobilità, con statistiche e dati in tempo reale.