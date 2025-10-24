Augsburg-Lipsia in diretta streaming gratis: dove vedere la partita

Augsburg-Lipsia, Bundesliga 25 ottobre 2025 ore 18:30: scopri dove vedere la partita in streaming gratis su Bet365.

Stefano Sorce 24 ottobre 2025 (modifica il 24 ottobre 2025 | 23:56)

Il Lipsia fa visita all’Augsburg sabato 25 ottobre 2025 alle ore 18:30, in una sfida valida per l’8ª giornata di Bundesliga. Le due squadre arrivano a questo match in momenti di forma differenti. Guarda ora Augsburg-Lipsia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Come arrivano le due squadre — L’Augsburg ha raccolto un prezioso pareggio per 1-1 sul campo del Colonia, proseguendo la mini striscia positiva dopo quattro sconfitte consecutive. La squadra di David Wagner sta ritrovando fiducia, anche se il match contro il Lipsia rappresenta un test molto impegnativo. L’allenatore ha elogiato la crescita dei suoi giovani. Rexhbecaj rimane in dubbio per infortunio, ma Wagner dovrebbe confermare il 3-4-2-1 con Claude-Maurice terminale offensivo e Rieder e Komur alle sue spalle.

Il Lipsia continua a volare. Dopo il 2-1 sull’Amburgo, la squadra targata Red Bull ha ottenuto sei risultati utili consecutivi e mostra una condizione fisica e mentale eccellente. In attacco spicca Baumgartner, autore di tre gol nelle ultime due partite, mentre restano out Henrichs e Nedeljkovic. Il modulo sarà il consueto 4-3-3 offensivo, con Bakayoko e Nusa larghi a supporto di Romulo.

Le probabili formazioni di Augsburg-Lipsia — Il tecnico David Wagner conferma il 3-4-2-1, affidandosi alla solidità del trio difensivo composto da Matsima, Gouweleeuw e Banks davanti al portiere Dahmen. Sulle corsie esterne agiranno Fellhauer e Giannoulis, con Jakic e Massengo a presidiare la zona centrale del campo. Alle spalle dell’unica punta Claude-Maurice, giocatore molto tecnico, Wagner si affida all’estro di Rieder e Komur.

Modulo classico per Timo Werner, che punta sul suo 4-3-3 offensivo e dinamico. Tra i pali torna il capitano Gulacsi, protetto da una linea difensiva composta da Baku, Orban, leader difensivo, Lukeba e Raum, quest’ultimo pronto a spingere sulla sinistra come di consueto. A centrocampo, equilibrio e qualità con Ouédraogo, Seiwald e Baumgartner, autore di tre gol nelle ultime due partite. In avanti, spazio al talento e alla velocità: Bakayoko e Nusa agiranno ai lati del centravanti Romulo, riferimento principale dell’attacco biancorosso.

Augsburg (3-4-2-1): Dahmen; Matsima, Gouweleeuw, Banks; Fellhauer, Jakic, Massengo, Giannoulis; Rieder, Komur; Maurice. Allenatore: Wagner.

Lipsia (4-3-3): Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Ouedraogo, Seiwald, Baumgartner; Bakayoko, Romulo, Nusa. Allenatore: Werner.

