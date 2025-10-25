Dallas Mavs-Toronto Raptors, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Nba

Lorenzo Maria Napolitano 25 ottobre 2025 (modifica il 25 ottobre 2025 | 00:32)

I Dallas Mavericks non hanno iniziato la loro stagione nel miglior modo possibile, ma siamo soltanto all'inizio. La prossima sfida della franchigia texana è contro i Toronto Raptors, che oltre ad aver disputato un'ottima pre-season sono partiti in quarta con una convincente vittoria contro gli Hawks. La palla a due tra Mavs e Raptors è programmata alle 00:30 di lunedì 27 ottobre. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta streaming della partita.

La partita tra Dallas Mavericks e Toronto Raptors sarà disponibile in streaming.

Com’è finita l’ultima stagione — La franchigia texana, colpita dal terremoto che ha portato via Luka Doncic, non è riuscita a replicare la grande annata precedente, in cui - traghettata dallo sloveno - ha raggiunto le finals Nba. Quest'anno può contare su un roster profondo, ma sarà necessario che siano tutti in perfetto stato di forma per riuscire a guadagnare posizioni interessanti. L'inizio contro i San Antonio, inoltre, non è stato dei migliori.

I Toronto Raptors la passata stagione non sono riusciti a strappare il pass per i playoff neanche attraverso i play-in. I canadesi hanno concluso appena sotto i Chicago Bulls, che hanno occupato l'ultimo gradino per accedere alla post-season. Ma con grande differenze in termini di vittorie: infatti, i Raptors la passata stagione hanno vinto solo 30 partite e ne hanno perse ben 52. Quest'anno, però, sembrano esserci convincenti presupposti per far bene.

I probabili quintetti di Dallas Mavs-Toronto Raptors — I Dallas Mavericks contano sul loro nuovo rookie, che pare destinato a prendersi un ruolo importante nel futuro della Lega. Con tanti giocatori d'esperienza e di livello, potrà senz'altro accelerare il suo processo di crescita ed alzare il livello della franchigia. I Raptors, dal canto loro, possono contare su un roster profondo e dinamico, in cui spicca il nome di Brandon Ingram.

Dallas Mavericks: D'Angelo Russell, Klay Thompson, Cooper Flag, Anthony Davis, Daniel Gafford.

Toronto Raptors: Jakob Poeltl, Brandon Ingram, RJ Barrett, Scottie Barnes, Immanuel Quickley.

