Un momento positivo per il club spagnolo che si gode i pareggi di inizio stagione contro Real Betis e Atletico Madrid per un avvio record a dispetto dell'ultimo cinquantennio

Alessia Bartiromo 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 15:57)

Quando sono stati stilati i calendari de LaLiga, l'Elche avrà sentito sicuramente sulla propria schiena un brivido freddo, rivivendo i fantasmi che ormai accompagnano il club da 50 anni. Le prime due sfide di campionato sulla carta non sorridevano alla squadra di Eder Sarabia Armesto: il Real Betis per l'esordio casalingo e persino l'Atletico Madrid in trasferta. La mente va subito a quella "maledizione" per la quale i biancoverdi non sono mai usciti imbattuti dalle prime due giornate della stagione, da ben un cinquantennio. Eppure, la realtà ha superato la fervida immaginazione, scrivendo un destino ben più roseo e invertendo ogni gerarchia.

L'Elche e la maledizione di inizio campionato — Come riporta il quotidiano iberico Marca, l'Elche da ben 50 anni era perseguitata da una particolare "maledizione" di inizio stagione. Da un cinquantennio infatti, la squadra spagnola non era imbattuta nelle prime due giornate di campionato, con l'impresa che si rivelava alquanto spinosa anche per quest'anno. Elche-Real Betis per l'esordio casalingo nella massima serie e persino l'Atletico Madrid in trasferta, per un avvio da brividi. Ma niente paura: il grande affetto dei tifosi ha trascinato la squadra verso un traguardo inimmaginabile sin dall'inizio, con ben 26.000 abbonamenti per il ritorno in grande stile ne LaLiga. Tutta questa fiducia non poteva essere ricambiata che con due grandi prestazioni e una maledizione inaspettatamente infranta.

I due pareggi e il magic moment degli spagnoli — Si inizia dalla sfida contro il Real Betis, primo scoglio da superare per la neopromossa. Pareggio per 1-1 lo scorso 18 agosto, con Valera per i padroni di casa che all'81' risponde alla rete al 20' di Ruibal. Un ottimo avvio per la squadra di Eder Sarabia Armesto, che si gode il grande entusiasmo dei tifosi. Ma per spezzare la maledizione serve un altro risultato utile e alla seconda giornata bisogna far visita all'Atletico Madrid. Il match, di scena ieri, è terminato con un altro 1-1: prima in gol i padroni di casa con Sorloth all'8', poi 'Elche con Mir al 15' rimette la gara in equilibrio. A riprova che solo i coraggiosi che credono nei sogni possono realmente raggiungerli. Due punti in classifica e maledizione spezzata, per un inizio in massima serie davvero da record.