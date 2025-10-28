Non solo calcio, Lionel Messi parla dei Goat nel mondo dello sport: dal tennis al basket

Mattia Celio Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 17:46)

Anche i fenomeni hanno i propri idoli. Perfino Lionel Messi. Intervenuto ai microfoni di NBC, il numero 10 dell'Inter Miami e dell'Argentina ha svelato i nomi dei campioni che più ammira e non solo. Da mesi ormai ci si domanda se il nativo di Rosario prenderà parte al Mondiale dell'anno prossimo, il suo sesto in carriera, ma ad otto mesi dall'inizio l'ex Barcellona sembra ancora incerto sul da farsi.

Messi, gli idoli del fenomeno argentino... e il Mondiale? — Lionel Messi è al momento l'uomo copertina della MLS. La sua nuova doppietta nella partita contro il Nashville ha messo per l'Inter Miami la strada tutta in discesa in vista della seconda sfida contro "Le sei corde" in programma domenica sera. Nel frattempo, però, l'argentino nelle ultime ore ha concesso un'intervista alla rete americana NBC in cui ha parlato dei suoi idoli, a cominciare da quello più scontato: "Per noi argentini, Maradona è sempre stato il massimo idolo, Diego andava oltre ogni cosa".

Ma il calcio non è l'unico sport che il 38 enne segue: "Lo stesso nel basket con Michael Jordan, o nel tennis con Federer, Nadal e Djokovic. Sicuramente dimentico molti atleti, ma sceglierei loro. LeBron James o Stephen Curry, giocatori che hanno dato tanto al loro sport. Ognuno a modo loro". Non si può dunque dire che la lista sia corta. Ma l'argentino non si è limitato a parlare solo di questo.

Tutto il mondo del calcio si domanda se potrà vedere il numero 10 al prossimo Mondiale, in programma dall'11 giugno al 19 luglio. Una presenza che, ormai da tempo, non è così scontata. Anzi, in più di qualche volta si è temuto che il Mondiale vinto 3 anni fa in Qatar potesse essere l'ultimo per il nativo di Rosario il quale, al momento, si è dichiarato in dubbio: "Ho tanta voglia, perché il Mondiale è sempre un sogno. Abbiamo vinto quello scorso, e poter difendere il titolo sarebbe incredibile. Spero che Dio mi permetta di farlo ancora".