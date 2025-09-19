Barcellona, Pedri e De Jong hanno due nuovi fan: Scholes e Grealish

L'ex centrocampista del Manchester United e l'attuale attaccante dell'Everton hanno elogiato i due giocatori del Barça

Jacopo del Monaco 19 settembre - 10:49

Ieri sera, il Barcellona ha vinto 1-2 contro il Newcastle in Champions League e due dei protagonisti sono stati Pedri e Frenkie De Jong. I due centrocampisti hanno offerto un'ottima prestazione tanto da ricevere gli elogi da Paul Scholes e Jack Grealish. I due inglesi, rispettivamente ex centrocampista del Manchester United ed attuale attaccante dell'Everton, hanno fatto loro i complimenti tramite i propri profili Instagram.

Scholes e Grealish elogiano Pedri e De Jong del Barcellona — La squadra catalana di Hans Flick nonché Campione di Spagna ha iniziato bene il suo cammino europeo. Presso il St. James' Park, i Blaugrana hanno portato a casa i tre punti vincendo 1-2 contro il Newcastle grazie alla doppietta di Marcus Rashford, mentre per gli inglesi ha segnato Anthony Gordon negli ultimi minuti del secondo tempo. Due dei protagonisti della sfida di ieri sono stati i centrocampisti Blaugrana Pedri e De Jong, autori di ottime prestazioni individuali. Lo stadio del Newcastle era pieno per la sfida contro il Barcellona e, tra i tanti presenti, c'era anche Paul Scholes, leggenda del Manchester United. L'ex centrocampista inglese, tramite una storia sul suo profilo Instagram, ha voluto elogiare Pedri con una semplice frase ed una foto dello spagnolo: "Il mio nuovo calciatore preferito", seguita dall'emoji del cuore.

Oltre a Scholes, anche un altro inglese ha usufruito di Instagram per commentare la partita del Barça. Si tratta di Jack Grealish, ex Manchester City oggi all'Everton che ha voluto tessere le lodi sia del centrocampista spagnolo che di De Jong. Con una storia postata tramite il suo profilo social, l'ala inglese ha messo una foto mentre assisteva alla gara in televisione e ha scritto: "Pedri e De Jong sono una gioia per i nostri occhi". Dopo la frase, Grealish ha messo l'emoji dell'applauso.