Filippo Montoli 19 settembre - 10:02

L'ex Chelsea Gaël Kakuta ha rilasciato un'intervista a RMC Sport durante il programma After FC sulla sua esperienza con uno spogliatoio di calcio. Secondo il francese, che ha giocato in quindici club diversi, è un ambiente ostile. "Devi mostrare i denti, devi mostrare la tua legge nello spogliatoio", ha detto il giocatore passato anche dalla Lazio. Ecco le principali dichiarazioni di Kakuta.

Kakuta sullo spogliatoio: "Più scendi di categoria e peggio è" — L'attaccante 34enne ha già giocato per quindici squadre da quando debuttò con il Chelsea nel 2009/2010. Avendo vestito maglie di ogni tipo e di squadre di diverso calibro, Kakuta ritiene che la realtà dello spogliatoio sia molto diversa da quella che appare. E questo, secondo lui, vale ovunque. "Bisogna farsi rispettare. C'è chi ci riesce con naturalezza, ma altri si costruiscono un personaggio e un carattere che non sono propri".

L'attaccante rivela poi la differenza che c'è tra le squadre più importanti e quelle minori: "Ho giocato a tutti i livelli. In quello più alto i giocatori non si amano, ma hanno in comune la stessa cosa: la voglia di vincere. Quindi in campo danno tutto l'uno per l'altro. Ma più scendi di livello e più emerge l'individualismo. Ognuno pensa a se stesso e alle proprie statistiche". Per Kakuta questa necessità di costruirsi un personaggio ai livelli più bassi può essere dannoso per gli stessi giocatori: "Si vedono in giocatori di alto livello e si paragonano a loro. Ti dicono che segneranno 40 gol come Mbappé, e poi falliscono".

Infine, il franco-congolese parla anche di come i rapporti umani con gli altri giocatori possano essere influenzati da questi aspetti: "Quando sei in cima tutti sono tuoi amici. Ma è quando scendi che capisci chi lo è davvero. In carriera mi ha fatto male vedere alcune persone cambiare completamente per crearsi un certo tipo di personaggio che non aveva niente a che vedere con loro". Kakuta oggi gioca al Sakaryaspor, in seconda serie turca. In questa stagione ha già segnato 3 gol in 5 partite.