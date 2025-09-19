derbyderbyderby notizie calcio Lo spogliatoio secondo Kakuta: “È uno spazio in cui non puoi essere gentile. Devi farti valere”

Il calciatore francese ha parlato durante il programma After FC di RMC Sport
L'ex Chelsea Gaël Kakuta ha rilasciato un'intervista a RMC Sport durante il programma After FC sulla sua esperienza con uno spogliatoio di calcio. Secondo il francese, che ha giocato in quindici club diversi, è un ambiente ostile. "Devi mostrare i denti, devi mostrare la tua legge nello spogliatoio", ha detto il giocatore passato anche dalla Lazio. Ecco le principali dichiarazioni di Kakuta.

Kakuta sullo spogliatoio: "Più scendi di categoria e peggio è"

L'attaccante 34enne ha già giocato per quindici squadre da quando debuttò con il Chelsea nel 2009/2010. Avendo vestito maglie di ogni tipo e di squadre di diverso calibro, Kakuta ritiene che la realtà dello spogliatoio sia molto diversa da quella che appare. E questo, secondo lui, vale ovunque. "Bisogna farsi rispettare. C'è chi ci riesce con naturalezza, ma altri si costruiscono un personaggio e un carattere che non sono propri".

Gael Kakuta con la maglia del Chelsea. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

L'attaccante rivela poi la differenza che c'è tra le squadre più importanti e quelle minori: "Ho giocato a tutti i livelli. In quello più alto i giocatori non si amano, ma hanno in comune la stessa cosa: la voglia di vincere. Quindi in campo danno tutto l'uno per l'altro. Ma più scendi di livello e più emerge l'individualismo. Ognuno pensa a se stesso e alle proprie statistiche". Per Kakuta questa necessità di costruirsi un personaggio ai livelli più bassi può essere dannoso per gli stessi giocatori: "Si vedono in giocatori di alto livello e si paragonano a loro. Ti dicono che segneranno 40 gol come Mbappé, e poi falliscono".

Gael Kakuta con la maglia del Deportivo la Coruña. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Infine, il franco-congolese parla anche di come i rapporti umani con gli altri giocatori possano essere influenzati da questi aspetti: "Quando sei in cima tutti sono tuoi amici. Ma è quando scendi che capisci chi lo è davvero. In carriera mi ha fatto male vedere alcune persone cambiare completamente per crearsi un certo tipo di personaggio che non aveva niente a che vedere con loro". Kakuta oggi gioca al Sakaryaspor, in seconda serie turca. In questa stagione ha già segnato 3 gol in 5 partite.

