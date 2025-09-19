Atlético Madrid, Apollo Global accelera l’acquisto del club spagnolo

Secondo fonti spagnole, la società americana ha intenzione di acquisire oltre il 50% del club per circa 2.5 miliardi di euro

Jacopo del Monaco 19 settembre - 09:53

L'Atlético Madrid sta per cambiare proprietario visto l'interesse mostrato da parte dell'Apollo Global. La società statunitense che si occupa di investimento private equity e ha sede a New York ha intenzione di comprare il club per circa 2.5 miliardi di euro. Come riportato da fonti spagnole, l'accordo tra le parti sembra essere molto vicino.

Vicina la cessione dell'Atlético Madrid ad Apollo Global — Attualmente, l'Atlético Madrid allenato da Diego Simeone ha ben quattro azionisti: l'amministratore delegato Miguel Ángel Gil Martín, che detiene il 50,82% delle quote del club; le due società Ares Management (33,96%) e Quantum Pacific (27,81%); il presidente della squadra della capitale Enrique Cerezo, il quale ha il 15,22% delle quote. Tutto ciò sta per cambiare con l'arrivo prossimo degli statunitensi dell'Apollo Global, società d'investimento private equity.

Come riportato dal quotidiano spagnolo Expansión, L'Apollo ha intenzione di acquisire più della metà delle quote dei Colchoneros per una cifra di circa 2.5 miliardi di euro e l'accordo tra le parti è vicino. La società con sede a New York vuole acquistare una percentuale delle quote da tutti e quattro azionisti attuali, che rimarrebbero comunque all'Atlético in qualità di proprietari di minoranza.

L'Apollo Global, poi, vuole che sia Gil che Cerezo restino in dirigenza ricoprendo i rispettivi ruoli, quindi amministratore delegato e presidente dei Colchoneros. Le trattative, attualmente in corso, servono per determinare quale percentuale andrà alla società della Grande Mela. Tutto ciò ha avuto inizio a marzo, quando l'Atlético Madrid stava cercando degli investitori con l'obiettivo di finanziare la costruzione della Ciudad del Deporte, progetto situato a San Blas, zona della capitale spagnola. In caso di avvenuta acquisizione da parte della società di investimento private equity, i Colchoneros potrebbero diventare il club sportivo più quotato in borsa del territorio spagnolo.