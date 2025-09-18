Il brasiliano ha dovuto chiudere in anticipo la partita contro l'Olympiacos, la quale sanciva il suo ritorno nella competizione dopo 8 anni

Filippo Montoli 18 settembre - 10:31

Il ritorno di David Luiz in Champions League dura solo 30 minuti. Un infortunio muscolare ha costretto il brasiliano ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco. Il Pafos, al suo esordio nella competizione, è riuscito a strappare un punto ai greci dell'Olympiacos, pur giocando in dieci uomini dal 25esimo. Era la terza partita ufficiale che David Luiz giocava con i ciprioti, la prima in Champions League.

David Luiz costretto a lasciare il campo alla mezz'ora — Per David Luiz la serata di mercoledì è dolceamara. Dolce, perché dopo 8 anni di assenza il difensore torna a calcare i campi di Champions League. Amara, perché questo rientro dura solo 30 minuti. Il brasiliano ha guidato il Pafos all'esordio nella competizione contro l'Olympiacos in trasferta. La partita è terminata 0-0, con i ciprioti che possono esultare, considerando l'inferiorità numerica per circa 70 minuti. La squadra perde per la prossima partita (contro il Bayern Monaco) il terzino Bruno, espulso, e probabilmente l'esperto centrale 38enne.

Quella di ieri era la presenza numero 54 in carriera in Champions League. Nella competizione ha vestito le maglie di Chelsea, Psg e Pafos, segnando 7 gol. Il brasiliano è anche entrato nella storia del torneo, avendo vinto la "coppa dalle grandi orecchie" nella stagione 2011/2012 con i Blues. Sempre con la squadra di Londra giocò quella che fino a ieri era l'ultima partita in Champions. Bisogna tornare al novembre 2017 e a Qarabg-Chelsea 0-4 per vedere in campo la folta chioma del difensore.

La squadra allenata allora da Conte era nel girone con gli azeri, l'Atletico Madrid e la Roma. I tifosi giallorossi ricordano con piacere quell'edizione, dato che chiusero primi in classifica il Gruppo C e soprattutto compirono una delle rimonte più incredibili degli ultimi anni. Quella contro il Barcellona. Proprio ai giallorossi David Luiz ha segnato l'ultimo gol in Champions League, nella partita che a Stamford Bridge finì 3-3.