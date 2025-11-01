Monterrey-Tigres, statistiche e precedenti tra i due club messicani

Entrambe le compagini, tra le quali c'è una differenza di soltanto due punti in classifica, puntano ad una vittoria che può risultare importante

Jacopo del Monaco 1 novembre - 19:00

Alle ore 02:05 di questa notte scenderanno in campo il Monterrey ed il Tigres. due big del calcio messicano. Le due compagini si affronteranno presso l'Estadio BBVA in occasione della 16ª giornata della fase Apertura della Liga Mexicana. In attesa del fischio d'inizio, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti tra i due club.

Monterrey-Tigres, i precedenti — Le due squadre dell'America Centrale, allenate rispettivamente dallo spagnolo Domenec Torrent e dall'argentino Guido Pizarro, si trovano tra le prime cinque posizioni del campionato. I padroni di casa, in cui giocano l'ex capitano del Real Madrid Sergio Ramos e l'ex Milan Lucas Ocampos, occupano la quinta posizione con 30 punti totalizzati. La squadra ospite, che vanta di calciatori come André-PierreGignac ed Angel Correa, ha un vantaggio due punti rispetto ai suoi avversari ed è al terzo posto.

Dal 1997 fino ad oggi, le due compagini hanno giocato contro in 80 occasioni, con la squadra gialloblù che ha vinto 32 partite. I Rayados, invece, hanno ottenuto la vittoria in 23 occasione mentre i pareggi tra i due club sono stati 25. Anche la statistica dei gol va dalla parte del Tigres: 111 contro le 89 realizzate dagli avversari di stasera. Il miglior marcatore della sfida è Gignac, che contro il Monterrey ha segnato ben 14 reti. Il francese classe 1985 gioca in Messico da dieci anni ed è una leggenda dei Felinos.

Le statistiche nella Liga MX — Nel corso della precedente edizione del campionato messicano, il Monterrey ha vinto 4-2 la gara della fase Apertura mentre i gialloblù ha vinto 2-1 quella di Clausura, visto che la Liga MX si divide nelle due fasi appena menzionate. Considerando tutte le partite della massima competizione messicana inclusa la Liguilla, ovvero i Play-off per il titolo, i precedenti tra i due club sono 72. Le vittorie del Tigres sono a quota 30, mentre i padroni di casa hanno vinto in 20 occasioni ed i match terminati in parità sono stati 22.

Prendendo in considerazione soltanto le 37 partite della Liga messicana giocate a Monterrey, i Rayados hanno ottenuto la vittoria 13 volte. Il Tigres, invece, ha vinto 11 match mentre le partite che si sono concluse con un pareggio sono a quota 13. La compagine gialloblù non vince una partita della fase Apertura in casa dei Rayados dal 27 luglio 2020, quando ha vinto 0-2 grazie ai gol di Leonardo Fernández e dell'ex Roma ed Udinese Nicolás López.