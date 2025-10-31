Bayern Monaco-Leverkusen, nona giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 31 ottobre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 08:12)

Big match in Bundesliga: all’Allianz Arena si accendono i riflettori su una delle partite più attese dell’anno, Bayern Monaco contro Bayer Leverkusen. La formazione di Vincent Kompany, ancora imbattuta dopo otto giornate, vuole proseguire la propria marcia trionfale verso il 35° titolo tedesco, mentre le “aspirine” di Kasper Hjulmand, forti di quattro successi consecutivi, sognano un successo pesante che potrebbe riaprire la corsa al vertice. Scopri come seguire la sfida di Bundesliga Bayern Monaco-Bayer Leverkusen GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Bayern Monaco-Leverkusen: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming — BAYERN LEVERKUSEN DIRETTA TV STREAMING GRATIS BUNDESLIGA LIVE - Con Bet365 puoi seguire Bayern Monaco-Bayer Leverkusen GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in maniera semplice e immediata. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basterà creare un nuovo account tramite il link dedicato, versare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutte le partite inserite nel vasto palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche aggiornate in tempo reale su squadre e calciatori, ideale per approfondire ogni dettaglio della sfida.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Bayern Monaco-Leverkusen” nella sezione Live Streaming.

Qui Bayern Monaco — Il Bayern è un rullo compressore: 14 vittorie consecutive e record assoluto in Europa. La squadra di Kompany domina sotto ogni aspetto – tecnico, fisico e mentale – e sembra non avere limiti. L’unico difetto? Qualche distrazione difensiva che ogni tanto riapre le partite.

Qui Leverkusen — Il Leverkusen arriva invece più stanco e meno brillante: in Coppa di Germania ha faticato col Paderborn, vincendo solo ai supplementari. Le energie spese potrebbero pesare contro un avversario del genere. Serve una gara perfetta e cinica per reggere il confronto.

Probabili formazioni — Bayern con un 4-2-3-1. Tra i pali Urbig e difesa a quattro formata da Boey, Upamecano, Kim, Bischof. In mezzo al campo, in cabina di regia, spazio a Kimmich e Goretzka col tridente sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Kane, formato da Olise, Gnabry e Diaz.

Il Leverkusen risponde con un 3-4-2-1. Tridente difensivo, a protezione dei pali della porta occupata da Fleeken, composto da Quansah, Badé, Tapsoba. A centrocampo sugli esterni, agiranno Arthur e Grimaldo con Fernandez e Garcia in mezzo. Attacco affidato a Kofane, coadiuvato da Poku e Hofmann.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Boey, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Poku; Kofane. Allenatore: Hjulmand.

Non perderti la Bundesliga: segui LIVE Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, disponibile IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.