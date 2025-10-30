Bayern Monaco-Leverkusen: dove vedere la Bundesliga in Tv e in Streaming

Bayern-Leverkusen, nona giornata di Bundesliga: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis su Bet365

Vincenzo Bellino Redattore 30 ottobre 2025 (modifica il 1 novembre 2025 | 08:01)

Sfida ad alta quota in Bundesliga: all’Allianz Arena va in scena uno dei match più attesi della stagione, Bayern Monaco vs Bayer Leverkusen. I bavaresi, ancora imbattuti dopo otto giornate, puntano a proseguire la loro corsa verso il 35° titolo nazionale, mentre le “aspirine” di Kasper Hjulmand, reduci da quattro vittorie consecutive, cercano il colpaccio che li rilancerebbe in vetta. Scopri come seguire la sfida di Bundesliga Bayern Monaco-Bayer Leverkusen GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Con Bet365 puoi seguire Bayern Monaco-Bayer Leverkusen in streaming live. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati.

Probabili formazioni — Bayern con un 4-2-3-1. Tra i pali Urbig e difesa a quattro formata da Boey, Upamecano, Kim, Bischof. In mezzo al campo, in cabina di regia, spazio a Kimmich e Goretzka col tridente sulla trequarti, alle spalle dell'unica punta Kane, formato da Olise, Gnabry e Diaz.

Il Leverkusen risponde con un 3-4-2-1. Tridente difensivo, a protezione dei pali della porta occupata da Fleeken, composto da Quansah, Badé, Tapsoba. A centrocampo sugli esterni, agiranno Arthur e Grimaldo con Fernandez e Garcia in mezzo. Attacco affidato a Kofane, coadiuvato da Poku e Hofmann.

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Boey, Upamecano, Kim, Bischof; Kimmich, Goretzka; Olise, Gnabry, Diaz; Kane. Allenatore: Kompany.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Arthur, Fernandez, Garcia, Grimaldo; Hofmann, Poku; Kofane. Allenatore: Hjulmand.

