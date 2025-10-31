Dove guardare Auxerre-Marsiglia: streaming gratis, diretta TV e formazioni

Segui Auxerre-Marsiglia in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita, le probabili formaioni e tutto quello che c'è da sapere sul match del campionato francese.

Sabato 1 novembre alle ore 21,05 l'Auxerre ospita il Marsiglia nell'undicesima giornata di Ligue 1. La sfida dello Stade de l'Abbé-Deschamps vede in campo la penultima in classifica contro la terza.

Auxerre-Marsiglia disponibile in diretta streaming gratis su Bet365, la piattaforma che trasmette in diretta i principali eventi di calcio internazionale, inclusa tutta la Ligue 1 francese.

Il match sarà visibile anche su Sky Sport col pacchetto calcio.

Preview Auxerre-Marsiglia — Con soli 7 punti in 10 giornate l'Auxerre è penultimo in classifica. Il ruolino di marcia dei padroni di casa è di 2 vinte, una pareggiata e già ben 7 match persi. Inoltre con soli 7 goal segnati l'Auxerre è l'attacco meno prolifico della Ligue 1. Nel turno infrasettimanale è arrivata la pesante sconfitta per 3-0 contro lo Strasburgo.

Tra weekend e mid-week l'OM ha lasciato sul campo 3 punti al PSG e ben 5 al Monaco, scendendo così dal primo al terzo posto in classifica. La squadra di De Zerbi, che nel turno infrasettimanale non è andata oltre il 2-2 interno col l'Angers ha un bottino di 19 punti, frutto di 6 successi, 1 pareggio e 3 sconfitte e con 24 goal segnati resta il miglior attacco del campionato. Interessante notare come l'Auxerre nella passata stagione ha battuto il Marsiglia in entrambi gli sc0ntri diretti.

Probabili formazioni Auxerre-Marsiglia — L'auxerre dovrebbe scegliere un prudente 5-4-1 con Leon tra i pali; Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa e Oppegard da destra a sinistra; mediana con Sinayoko, Owusu, Danois e Danny mentre l'unica riferimento avanzato sarà Mara. Il Marsiglia dovrebbe rispondere col solito 4-2-3-1: Rulli in porta; Murillo, Pavard, Aguerd ed Emerson in difesa; Vermeeren e Hojbjerg in mezzo al campo coi i tre fantasisti Greenwood, O'Riley e Paixao alle spalle di Aubameyang.

AUXERRE (5-4-1) - Leon; Casimir, Senaya, Sierralta, Akpa, Oppegard; Sinayoko, Owusu, Danois, Danny, Mara. All. Pellissier.

MARSIGLIA (4-2-3-1) - Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson; Vermeeren, Hojbjerg; Greenwood, O'Riley, Paixao; Aubameyang. All. De Zerbi

