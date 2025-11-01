Liga, Real Sociedad-Bilbao: dove vedere la partita gratis

Derby basco tra Real Sociedad e Athletic Bilbao sabato 1° novembre alle 18:30. Analisi, probabili formazioni, diretta TV e streaming gratis

Stefano Sorce 1 novembre - 01:24

Sabato 1° novembre alle ore 18:30, all’Estadio Reale Arena di San Sebastian, andrà in scena una delle sfide più sentite della Liga: Real Sociedad-Athletic Bilbao. Un derby dal fascino antico, che va oltre la classifica e i momenti di forma. Guarda ora Real Sociedad-Bilbao GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Dove vedere Real Sociedad-Bilbao in diretta TV e streaming gratis — La diretta del match è usufruibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, permette di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di una grande opportunità per seguire la sfida della Liga comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente Real Sociedad-Bilbao in diretta live. Il derby basco valido per l’undicesima giornata della Liga spagnola, sarà trasmesso anche in diretta esclusiva su DAZN. La piattaforma offre la visione tramite app su smart TV, smartphone, tablet e PC. Il piano Standard costa 34,99 euro al mese, mentre il Plus 59,99 euro mensili (in caso di abbonamento annuale).

Il momento delle due squadre — Dopo un avvio complicato e un rendimento altalenante, la Real Sociedad sembra aver ritrovato solidità e fiducia. Le recenti prestazioni, soprattutto la qualificazione agevole in Coppa del Re, hanno riportato entusiasmo nell’ambiente. Tuttavia, la classifica resta pericolosa e i baschi hanno bisogno di punti per allontanarsi definitivamente dalla zona calda. Un successo nel derby darebbe una spinta enorme a livello mentale e consoliderebbe il percorso di crescita della squadra di Alguacil.

Più incerta invece la situazione dell’Athletic Bilbao, che ha mostrato un rendimento inferiore rispetto alle aspettative. Con solo nove reti segnate, i rossoneri pagano l’assenza prolungata di Nico Williams e la scarsa incisività sotto porta. Il suo ritorno, però, potrebbe cambiare tutto: velocità, imprevedibilità e qualità sulle corsie laterali sono le armi che potrebbero riaccendere il motore offensivo di Valverde.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Bilbao — REAL SOCIEDAD (4-4-2): Remiro; Arambarri Martin, Zubeldia, Gomez; Guedes, Gorrotzategi, Herrera, Barrenetxea; Oyarzabal, Mendez.

BILBAO (4-2-3-1): Simon; Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Ruiz de Galarreta, Jaurigezar; Berenguer, Sancet, Williams; Guruzeta.

