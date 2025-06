Il Benfica lancia il primo store immersivo con assistente AI

Il Benfica compie un nuovo passo nella trasformazione digitale e diventa il primo club professionistico ad adottare un'esperienza immersiva per potenziare il proprio shop ufficiale. In occasione del Mondiale per Club, la storica società portoghese ha annunciato una partnership con Infinite Reality, azienda leader globale nel settore delle esperienze digitali interattive, per lanciare la nuova Benfica Immersive Store.