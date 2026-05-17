Il 23° +3 in campionato del Benfica, sommato agli 11 pareggi, ne fanno l'unica squadra senza ko del campionato portoghese. Mourinho, intanto, flirta col Real.
Mourinho si prende il Derby Eterno e le telecamere: lo Special One mostra il suo simbolo
Il Benfica di José Mourinho riesce nell'impresa di terminare il suo campionato senza nemmeno una sconfitta. Gli 80 punti conquistati, però, non sono sufficienti a garantire l'accesso diretto alla Champions League.
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Benfica, è soltanto Europa LeagueIl Benfica ieri ha battuto 1-3 l'Estoril fuori casa. Il successo, maturato grazie alle reti di Rios, Bah e Rafa Silva siglate in appena 9 minuti dal 7° al 16°, non ha portato grossi cambiamenti nella classifica dei portoghesi. Sebbene, infatti, non siano arrivate sconfitte nelle 34 partite di campionato; sono stati 'solamente' 23 i successi della formazione allenata da José Mourinho. Difatti, gli 11 pareggi hanno rallentato eccessivamente un cammino che avrebbe potuto regalare maggiori soddisfazioni.
Davanti al Benfica, quindi, stazionano il Porto di Farioli, vincitore del campionato con 88 punti e lo Sporting Lisbona ad 82. Nella Liga Portoghese, campionato a 18 squadre, solo la prima classificata ha accesso diretto alla League Phase della Champions League. La seconda, invece, deve passare dai preliminari. Al Benfica terzo non rimane altro che l'accesso al maxigirone dell'Europa League.
Benfica, stai attento al Real. Mourinho...Ora, intanto, c'è da definire il quadro relativo a José Mourinho. Il suo futuro appare ancora nebuloso, nonostante lo stesso allenatore portoghese abbia confermato di una proposta di rinnovo di contratto ancora tutta da analizzare. Nello specifico, la tentazione principale dello Special One proverrebbe da Madrid, sponda Blanca. Per lui sarebbe un ritorno, avendo già allenato il Real dal 2010 al 2013. Al canale portoghese SportTV l'ex Inter ha affermato: "Ciò che viene detto e ciò che non si dice, nessuno di noi è sciocco. Ovviamente c'è qualcosa. Ma non c'è contratto, non ci sono trattative tra il presidente del Real Madrid e me".
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