Il Benfica di José Mourinho riesce nell'impresa di terminare il suo campionato senza nemmeno una sconfitta. Gli 80 punti conquistati, però, non sono sufficienti a garantire l'accesso diretto alla Champions League.

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LONDRA, INGHILTERRA - 29 SETTEMBRE: Jose Mourinho, allenatore capo del SL Benfica, reagisce durante una sessione di allenamento del SL Benfica allo Stamford Bridge il 29 settembre 2025 a London, Inghilterra. (Foto di Alex Broadway/Getty Images)

Benfica, è soltanto Europa League

Il Benfica ieri ha battutol'Estoril fuori casa. Il successo, maturato grazie alle reti di Rios, Bah e Rafa Silva siglate in appena 9 minuti dal 7° al 16°, non ha portato grossi cambiamenti nella classifica dei portoghesi. Sebbene, infatti, non siano arrivate sconfitte nelle 34 partite di campionato; sono stati 'solamente' 23 i successi della formazione allenata da José Mourinho. Difatti,un cammino che avrebbe potuto regalare maggiori soddisfazioni.

Davanti al Benfica, quindi, stazionano il Porto di Farioli, vincitore del campionato con 88 punti e lo Sporting Lisbona ad 82. Nella Liga Portoghese, campionato a 18 squadre, solo la prima classificata ha accesso diretto alla League Phase della Champions League. La seconda, invece, deve passare dai preliminari. Al Benfica terzo non rimane altro che l'accesso al maxigirone dell'Europa League.

Benfica, stai attento al Real. Mourinho...

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Ora, intanto, c'è da definire il quadro relativo a José Mourinho. Il suo futuro appare ancora, nonostante lo stesso allenatore portoghese abbia confermato di una proposta di rinnovo di contratto ancora tutta da analizzare. Nello specifico, la tentazione principale dello Special One proverrebbe da Madrid, sponda Blanca. Per lui sarebbe un ritorno, avendo già allenato il Real dal 2010 al 2013. Al canale portoghese SportTV l'ex Inter ha affermato: "".Ancora sul tema, confermando che proposte concrete e offerte ufficiali manchino: "". Proprio in ragione dell'attuale contratto in scadenza solo nel giugno 2027, Mou ha chiosato che ci sarebbe una: "".

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