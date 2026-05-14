Il Porto non poteva chiedere di meglio dalla stagione appena conclusa. Certo, rimane il rimpianto per quel rosso di Bednarek e i due pali che hanno compromesso l'accesso alla semifinale di Europa League. Eppure, la tifoseria dei draghi è al settimo cielo per la Liga portoghese, giunta dopo 4 anni di digiuno. Lo Sporting Lisbona di Ruben Amorim e Gyokeres aveva creato un piccolo solco ma l'addio di entrambi ha indebolito quella che rimane attualmente la rosa migliore del Portogallo.

Tuttavia, il Porto ha assunto Francesco Farioli dopo l'enorme lavoro svolto con l'Ajax e ha rinforzato la squadra con giovani talenti, funzionali al 4-3-3 posizionale del tecnico italiano. I draghi hanno dovuto fare i conti con le assenze delle punte titolari Samu e Luuk De Jong, parzialmente colmate da Deniz Gül. Villas-Boas sta lavorando per intervenire proprio in questo ruolo e ne ha parlato in occasione di una cena del club.

MADRID, SPAGNA - 20 APRILE: L'ambasciatore della Laureus Academy, l'allenatore di calcio portoghese André Villas-Boas, e l'ambasciatrice della Laureus Academy, la schermitrice paralimpica italiana Bebe Vio, annunciano sul palco il vincitore del premio Laureus World Sports Person of the Year with a Disability durante i Laureus World Sports Awards Madrid 2026, il 20 aprile 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Pablo Cuadra/Getty Images per Laureus)

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Villas-Boas parla a proposito del sogno Lewandowski

🚨❌ FC Porto president André Villas Boas denies reports on Robert Lewandowski: “As you can imagine, it’s financially impossible for us even to think about Lewandowski”. pic.twitter.com/xDr1piVyTT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 14, 2026

Il Porto di Farioli, considerando la lunga assenza di Omorodion per il legamento crociato, dovrà intervenire sul mercato in maniera decisa. Con la Champions League, c'è bisogno di calciatori in grado di innalzare la qualità del gioco quando più conta. Perciò, nei pressi del club, c'è chi sostiene la necessità di acquistare una punta esperta, navigata in ambito europeo. Chi meglio diper la formazione dell'allenatore italiano?

Il polacco andrà via dal Barcellona a parametro zero e molte squadre hanno messo gli occhi su di lui. Dalla scontata Arabia Saudita fino alla MLS, passando per Serie A ed infine proprio Primeira Liga. A 39 anni Lewa ha ancora tanto da dire e da segnare (18 reti stagionali), ma lo scoglio principale rimangono le richieste monstre del giocatore lato contratto.

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Come riporta Marca infatti, proprio Villas-Boas è intervenuto a spegnere gli entusiasmi sul bomber polacco: "È completamente fuori dalla nostra disponibilità finanziaria. Fa piacere che il Porto sia accostato ad una leggenda dello sport come lui, ma il suo costo a bilancio è insostenibile per le nostre casse. L'unica nostra risorsa sono i 3 giocatori polacchi in rosa...".

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