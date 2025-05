Per la prima volta nella sua storia il club è arrivato a una finale europea e per l'occasione il club sivigliano ha ufficializzato una novità

Per la prima volta nella sua storia il Betis è approdato alla finale di una competizione europea. Giovedì sera, in una partita storica e tiratissima, gli spagnoli si sono imposti sulla Fiorentina ai tempi supplementari della gara di ritorno della semifinale di Conference League. A regalare il sogno ai tifosi è stato, al 97° minuto di gioco il gol di Ezzalzouoli. L'attesa per la finalissima è alle stelle, come la gioia dei tifosi e di tutta la squadra. Al punto che i verdiblancos hanno creato una nuova maglia speciale che sarà usata proprio nella finale contro il Chelsea.

Il cammino del Betis — I Verdiblancos di Siviglia, partiti non certamente fra i grandi favoriti, hanno eliminato i belgi del Gent, i portoghesi del Vitoria, lo Jagiellonia ai quarti di finale e, infine, la Fiorentina in semifinale. Fondamentali, per il cammino della squadra di Siviglia, sono stati i gol di Cèdric Bakambu. Ora però ad attenderli c'è il Chelsea che, almeno sulla carta, sembra sicuramente più quotato per la vittoria finale. La finale della Uefa Conference League, terza coppa europea, si giocherà mercoledì 8 maggio, alle ore 21, nella Tarczynski Arena di Breslavia, in Polonia

La maglietta speciale per la finale — A Siviglia, per i tifosi dei biancoverdi, l'attesa è spasmodica: quella del 28 maggio sarà la prima finale europea giocata dalla squadra. E già così si è fatta la storia. Una ipotetica vittoria rappresenterebbe per il Betis un qualcosa di incredibile. Per festeggiare il momento è stata ideata e presentata una maglietta speciale che i giocatori indosseranno contro i Blues. La nuova divisa sarà, infatti, molto diversa da quella indossata in questa stagione. La prima particolarità è il nuovo colletto: scompare il tipico colletto a polo che lascia spazio ad un colletto rotondo. A colpire di più, però, sarà l'aumento delle righe.

Esse saranno più sottili del solito, ma allo stesso tempo più numerose. Per la presentazione della nuova divisa è stato scelto come modello Diego Llorente, che purtroppo non ha potuto partecipare alla partita di ritorno contro la Viola a causa di un infortunio. La nuova maglia del Betis costerà 89, 95 euro. Coloro che sono abbonati alla squadra potranno godere di uno sconto che farà scendere il prezzo a 80,96euro. Un supplemento di 18 euro sarà necessario per poter avere il nome di uno dei giocatori sul retro della maglietta, mentre se un tifoso desidera vedere il suo nome sulla divisa dovrà pagare, in aggiunta al prezzo iniziale, 20 euro.

Le reazioni dei giocatori — Tifosi e giocatori sono già entusiasti della divisa. Lo è Isco, che ha dichiarato: "ha un profumo meraviglioso". E lo è il bomber, Bakambu, che ha anche suonato la carica: "questa è una maglietta per vincere, non per giocare".