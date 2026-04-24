John Textor è nei guai. Il proprietario, tra le altre del Lione, è stato rimosso dalla dirigenza del club brasiliano Botafogo. Nel frattempo la giustizia brasiliana ha condannato il club francese a pagare circa 20,8 milioni di euro alla società brasiliana. Ma, allo stesso tempo, il Botafogo dovrebbe cinque milioni al Lione. Lo riporta dalla Francia il sito di RmcSports.

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I guai di John Textor tra Botafogo e Lione

Come riporta RmcSports, giovedì 23 aprile la giustizia brasiliana ha deciso e ha disposto la rimozione immediata di John Textor dalla dirigenza del Botafogo . Tale decisione, però, sarà soggetta a revisione dopo il 29 aprile. L'imprenditore americano, però, è in guai seri. Secondo il giudice, infatti, alcune delle sue azioni avrebbero potuto produrre danni irreparabili allo storico club brasiliano. In particolare è finito sotto l'occhio della giustizia l'atto di compravendita della società di Rio de Janeiro da Eagle Bdico ad una altra società, sempre di Textor. Lo statunitense non avrebbe segnalato la transazione ai suoi creditori che lo hanno scoperto e hanno segnalato alle autorità il fatto che il floridiano aveva firmato per conto di tutte e tre le parti: Eagle Bidco, Botafogo, Eagle Football, società acquirente.

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I debiti del Botafogo con il Lione

A SAF Botafogo tomou conhecimento da ampla divulgação pública de decisão preliminar proferida pelo Tribunal Arbitral, na noite desta quinta-feira (23), a qual, por sua natureza, deveria permanecer sob confidencialidade.



Diante da ampla circulação de trechos da decisão, assim… pic.twitter.com/kt1l0ubV6B — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 24, 2026

Il Botafogo ha fatto richiesta di poter accedere all'amministrazione controllata. A sostegno ha anche inviato una lista dei suoi creditori e tra questi figura il Lione , assieme a tanti altri club, società, giocatori. Il Botafogo, secondo i documenti, deve circa cinque milioni di euro alla società francese. Le informazioni trapelate in precedenza erano però diverse: sembrava essere il Lione a dovere dare circa 20 milioni di euro al Botafogo. Tale questione deriva da una causa, intentata da Textor per il recupero del credito. Al momento, però, tale causa è bloccata e la sentenza emessa è senza udienza: per dimostrare questo credito, Textor dovrebbe consegnare dei documenti che lo provano ma potrebbe benissimo non averli a disposizione.

Che le cifre fornite da Textor siano fantasiose, inoltre, lo provano i bilanci stessi del Botafogo. Qualche settimana fa si parlava addirittura di un debito del club di Rio verso quello europeo di ben 125 milioni. Peccato che i bilanci dimostrino cifre assolutamente diverse: il debito è di circa 10 milioni di euro.

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