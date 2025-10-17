La magia del Dulwich Hamlet: lo stadio è situato a Londra Sud, si entra con i cani, si può bere in tribuna e all'interno c'è un autolavaggio

Antonio Marchese 17 ottobre - 13:28

A Londra si respira calcio ovunque, dietro a una chiesa, tra le case vittoriane, in mezzo alla campagna. La capitale inglese conserva e custodisce il calcio autentico, quello romantico e nostalgico dove il tempo sembra essersi fermato. Tra scenari da favola e una cornice che sembra uscita da un libro delle fiabe si scorge sempre il riflettore di uno stadio.

Londra Sud: dove gioca il Dulwich Hamlet Football Club Tra i cottage e la fitta boscaglia del Sud Londra gioca il Dulwich Hamlet Football Club, squadra che milita nella prima divisione della Isthmian League, settima serie della piramide calcistica inglese. La casa del club si chiama Champion Hill, grazioso impianto che ha una capacità di 3.000 spettatori, 500 posti a sedere. Quartiere elegante e raffinato, che per molti londinesi è anche meglio della più rinomata Notting Hill. Il Dulwich Village è un villaggio stile primi del ‘900, con boutique e negozietti d’antiquariato, immerso nella quiete londinese. Allo stadio si entra con i cani e l'atmosfera è quella di una festa di paese. Prima del fischio di inizio ci si ritrova a chiacchierare con vecchi amici e con la gente del quartiere.

L'autolavaggio dentro lo stadio La partita di calcio è solo un pretesto pe riunirsi e stare insieme. I tifosi più anziani se ne stanno seduti dentro il Pub ubicato all'interno dello stadio, tra birre e storie sulle origini del club. Nel lontanissimo 1893 uno scellino e otto pence furono sufficienti a Lorraine “Pa” Wilson, uomo attivo nel sociale e nella beneficenza locale per fondare una piccola squadra di calcio, da lì il Dulwich Hamlet. Il primo storico stadio era un impianto minuscolo e fatiscente, il Woodwarde Road. La struttura non aveva spogliatoi, obbligando i giocatori ad attraversare il quartiere a piedi prima e dopo le partite. Erano gli stessi calciatori a portare i pali delle porte e le bandierine dei corner.

Club antico e d'altri tempi che in un certo senso ha conservato il fascino dell'epoca. Se poi non avete fatto in tempo a passare dal Pub, le birre si bevono a bordocampo, rigorosamente in piedi mentre si fa il tifo per l'Hamlet. Qui si beve anche sugli spalti, cosa assolutamente vietata nel resto degli stadi di Inghilterra. All'interno dello stadio c'è anche un autolavaggio. Prima del fischio di inizio di ogni partita non è cosa inusuale vedere gente che lava la macchina. Un paio di metri più in là si gioca a calcio. Poesia.