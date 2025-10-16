Zaha furioso con Mateta: “Intervista disgustosa, mi ha deluso come amico”

Zaha ha reagito duramente alle parole di Mateta, che in un’intervista a L’Équipe ha rivelato come l’ex compagno ridesse del suo sogno di giocare per la Francia.

Danilo Loda 16 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 11:31)

Si infiamma lo scontro tra due ex compagni del Crystal Palace. Wilfried Zaha ha attaccato pubblicamente Jean-Philippe Mateta, definendo “disgustosa” l’intervista rilasciata dall’attaccante francese a L’Équipe. Da quanto riportato dal quotidiano francese quest’ultimo ha raccontato di essere stato deriso da Zaha quando, ai tempi del Palace, parlava del suo sogno di vestire la maglia della nazionale transalpina.

Mateta, oggi protagonista con la Francia e autore di una stagione sopra le righe sotto la guida di Oliver Glasner, aveva spiegato che Zaha e altri compagni “ridevano” del suo obiettivo di giocare per la nazionale francese. Parole che non sono piaciute all’ivoriano, che ha voluto chiarire la sua versione dei fatti con un lungo e acceso video pubblicato sui social.

Zaha vs Mateta: la risposta via social — “Non ho mai riso di lui”, ha esordito Zaha. “Ci siamo fatti una risata da amici, scherzando su quanto sarebbe stato difficile entrare in una nazionale piena di fuoriclasse come Benzema. Ma non gli ho mai detto che non ce l’avrebbe fatta”. L’ex stella del Palace ha poi proseguito: “È disgustoso vedere qualcuno che pensavi fosse un amico dire certe cose. Eravamo in dieci a ridere e parlare di calcio nello spogliatoio. Perché ha fatto il mio nome? Perché sono quello più conosciuto? Non lo capisco".

Zaha ha accusato Mateta di aver usato il suo nome per attirare attenzione: “Mi hai odiato per tutto il tempo e hai scelto di usare la mia storia per la tua intervista. È disgustoso. Gli ho persino fatto i complimenti pubblicamente, e poi leggo una cosa del genere”. L’attaccante ivoriano, che ha lasciato il Crystal Palace nel 2023 dopo oltre dieci anni di carriera in Premier League, ha concluso il suo sfogo con amarezza: “Ecco perché non ho amici nel calcio. Perché certe persone non aspettano altro che un’occasione per pugnalarti alle spalle”.

Mateta, l'esordio con Les Blus da ricordare — Nel frattempo, Mateta ha continuato a vivere il suo momento d’oro: dopo 14 gol in campionato con il Palace, ha segnato il suo primo gol con la maglia della Francia nella vittoria contro l’Islanda, coronando il sogno che, a suo dire, in pochi credevano possibile. Resta da vedere se Mateta risponderà alle accuse o preferirà lasciar parlare il campo, dove, almeno per ora, continua a brillare.