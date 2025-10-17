Il centrocampista irlandese ha fatto il suo debutto con il Wythenshawe FC nella vittoria per 3-1 sull'AFC Liverpool mettendosi alle spalle un momento personale molto complesso.

Filippo Montoli 17 ottobre - 11:09

Darron Gibson è tornato in campo a quattro anni dal ritiro. L'ex centrocampista di Manchester United ed Everton ha indossato la maglia del Wythenshawe FC, squadra di nona divisione inglese. Tre anni fa rischiò di perdere la vita per overdose di pastiglie per dormire. Da quel giorno e con la spinta della moglie, l'irlandese ha deciso di cambiare e rimettersi in gioco. Gibson infatti, ha deciso anche di investire il proprio tempo per parlare alle persone dei pericoli del consumo di alcol e droghe.

Darron Gibson, dopo il grosso spavento la voglia di cambiare — Mai come in questo caso, il calcio va a braccetto con la voglia di riscatto. Dopo essere stato molto vicino alla morte, Darron Gibson è voluto tonare nello sport che gli ha dato tanto ma che poteva anche toglierli tutto. L'irlandese infatti rivelò qualche anno fa che fu un infortunio al ginocchio del 2013 a dare inizio alla sua dipendenza dalle pastiglie per dormire. A questo si aggiunse un abuso di alcol che peggiorò la salute del calciatore. Dopo l'addio al calcio giocato nel 2021 a soli 33 anni, la dipendenza aumentò.

L'evento che diede una scossa alla sua vita fu l'overdose di pastiglie per dormire nel 2022, mentre guardava il derby di Manchester. Da quel momento tutto è cambiato. Gibson ha ricominciato ad allenarsi ed è infatti apparso più volte in partite tra leggende e "vecchie glorie". Scese in campo, per esempio, nella partita di agosto tra Everton e Roma insieme ad altri campioni del passato. Ma non solo. A settembre è anche tornato a giocare in campionato, per il Wythenshawe FC.

La squadra di Manchester che disputa la North West Counties Premier Division si aggiunge così agli altri sette club di cui ha vestito la maglia. Cresciuto nell'Academy del Manchester United, giocò in prestito all'Anversa e al Wolverhampton prima di debuttare con i Red Devils. Dopo quattro stagioni passò all'Everton, dove vi rimase per cinque. Quella con i Toffees è l'ultima buona esperienza per l'irlandese. Negli anni successivi giocò con Sunderland, Wigan e Salford.