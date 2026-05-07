I prossimi Mondiali potrebbero riportare in scena quello che molti tifosi ricordano come il celebre “Caso Boateng”, la prima vera storia di due fratelli protagonisti della Coppa del Mondo con nazionali diverse. Nel 2010, infatti, Jérôme Boateng giocò il Mondiale con la Germania, mentre il fratello Kevin-Prince Boateng scelse il Ghana. I due finirono addirittura per affrontarsi durante quella competizione, scrivendo una pagina unica nella storia del calcio internazionale.

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Sono quattro i fratelli col passaporto diverso ai prossimi Mondiali

A distanza di anni, il fenomeno potrebbe ripetersi ancora una volta con diversi fratelli pronti a rappresentare Paesi differenti nella prossima Coppa del Mondo. Tra i casi più interessanti ci sono quelli dei fratelli Désiré Doué e Guéla Doué. Il primo ha scelto la Francia, mentre il secondo rappresenta la Costa d’Avorio. Due percorsi differenti ma accomunati da un talento enorme e da una crescita calcistica condivisa.

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Situazione simile anche per John Souttar e Harry Souttar. John veste la maglia della Scozia, mentre Harry è uno dei pilastri dell’Australia. Una scelta che racconta bene quanto il calcio moderno sia sempre più internazionale. Questa è sicuramente la "coppia più stramba", come molti sui social hanno ammesso.

Tra le storie più note e famose c’è sicuramente quella dei fratelli Nico Williams e Iñaki Williams. Entrambi cresciuti nell’Athletic Bilbao, hanno però preso strade diverse: Nico ha scelto la Spagna, mentre Iñaki rappresenta il Ghana, Paese d’origine della loro famiglia per cui si sente maggiormente legato.

At the 2026 World Cup we could have a few sets of brothers representing different nations:



🇫🇷 Désiré Doué & 🇨🇮 Guéla Doué

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 John Souttar & 🇦🇺 Harry Souttar

🇪🇸 Nico Williams & 🇬🇭 Iñaki Williams

🇫🇷 Pierre Kalulu & 🇨🇩 Gédéon Kalulu — Passport Soccer (@passport_soccer) May 6, 2026

Infine attenzione anche ai fratelli Pierre Kalulu e Gédéon Kalulu. Pierre gioca con la Francia, mentre Gédéon rappresenta la Repubblica Democratica del Congo. Il Mondiale 2026 potrebbe quindi trasformarsi ancora una volta in una vera e propria sfida di famiglia, tra scelte di cuore, identità e sogni mondiali. Sul difensore della Juventus però ci sono ancora dubbi su un'eventuale convocazione, la fila per il suo ruolo è lunghissima.

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