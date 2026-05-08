Unai Núñez, difensore basco di 29 anni, tornerà al San Mamés da giocatore del Valencia. Il giocatore è cresciuto calcisticamente nell'Athletic Bilbao, club con cui ha esordito nel 2017 restandoci fino al 2022 quando è stato mandato in prestito per la prima volta al Celta Vigo. Con la maglia del Bilbao ha collezionato 116 presenze, segnando 3 gol e riuscendo a conquistare la Supercoppa Spagnola nel 2021 battendo il Barcellona in finale.

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BILBAO, SPAGNA - 05 LUGLIO: Unai Nunez dell'Athletic Club viene contrastato da Karim Benzema del Real Madrid durante la partita di La Liga tra Athletic Club e Real Madrid CF allo stadio San Mamés il 05 luglio 2020 a Bilbao, Spagna. Gli stadi di calcio in tutta Europa rimangono vuoti a causa della pandemia di Coronavirus, poiché le leggi governative sul distanziamento sociale vietano la presenza di tifosi all'interno degli impianti, con la conseguenza che tutte le partite vengono giocate a porte chiuse. (Foto di Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images)

Unai Núñez, il difensore ha collezionato 5 prestiti consecutivi

Tutto ha inizio nel, quando Núñez lascia per la prima volta la sua casa, l'Athletic Bilbao, per trasferirsi al. In Galizia diventa un pilastro, collezionandoe convincendo il club a investire circa 10 milioni di euro per il suo riscatto definitivo nel. Appena diventato un giocatore del Celta a tutti gli effetti, Núñez viene rispedito in prestito proprio all'Athletic Bilbao per la stagione 2024-25. Un ritorno romantico ma breve, che segna l'inizio di una girandola di trasferimenti senza sosta.

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Nell'estate del 2025, decide di tentare l'avventura all'estero approdando in Serie A con l'Hellas Verona. In Italia l'impatto è positivo, infatti diventa subito un titolare inamovibile della difesa del Verona, accumulando 18 presenze tra campionato e Coppa Italia nella prima metà della stagione.

Proprio quando sembrava aver trovato stabilità a Verona, a gennaio 2026 arriva la rottura improvvisa. Nonostante la fiducia del tecnico, alcune incomprensioni lo portano alla risoluzione anticipata del prestito facendo ritorno in Spagna, questa volta con la maglia del Valencia con la quale ha collezionato 9 presenze fino ad oggi.