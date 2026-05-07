A Bilbao il calcio non è mai soltanto calcio. È rumore di bicchieri nei bar prima della partita, è pioggia leggera sulle sciarpe rosse e bianche, è gente che cammina verso San Mamés con la stessa espressione seria di chi sta andando a difendere qualcosa di suo. Domenica 10 maggio 2026, alle 16:15, il vecchio cuore dei Paesi Baschi tornerà a battere forte per l’Athletic Bilbao. Contro il Valencia CF non sarà una partita elegante o romantica: sarà una gara sporca, intensa, piena di duelli e orgoglio. Perché da queste parti contano ancora le seconde palle, i tackle applauditi come gol e la capacità di resistere quando le gambe iniziano a bruciare. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI BILBAO-VALENCIA CLICCA SU BET365.

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La squadra di Valverde occupa l’ottava posizione e vuole chiudere il campionato nel miglior modo possibile, cercando magari di avvicinarsi ulteriormente alla zona europea. Le ultime settimane sono state altalenanti, ma il successo contro l’Alavés ha mostrato un Athletic molto più aggressivo offensivamente. La squadra basca continua ad avere grande intensità soprattutto in casa, dove riesce spesso a trascinare le partite sul piano fisico ed emotivo.

Il Valencia sta invece attraversando un’altra stagione complicata, caratterizzata da poca continuità e da troppi problemi difensivi. La sconfitta contro l’Atletico Madrid ha ulteriormente rallentato una squadra che fuori casa fatica tremendamente a trovare equilibrio e personalità. I numeri in trasferta raccontano di una formazione fragile soprattutto nei momenti di pressione. Corberán proverà ad affidarsi all’esperienza dei giocatori offensivi e alla capacità di ripartire velocemente negli spazi lasciati dall’Athletic.

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