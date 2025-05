In alcuni club di calcio, gli allenatori hanno vita davvero breve. Ne sa qualcosa il nostalgico Palermo del presidente Zamparini, che in 16 anni di gestione ha cambiato ben 49 allenatori. Alcuni sono stati anche richiamati, per poi terminare nuovamente la loro avventura in rosanero per volontà del massimo dirigente. Ne sa qualcosa la squadra spagnola del Cd Lugo che sta vivendo un'esperienza molto simile con il suo attuale presidente Tino Saqués, particolarmente incline a salutare i suoi tecnici, rigorosamente anzitempo. L'ultimo, soltanto in ordine cronologico, è stato Toni Seligrat la scorsa domenica, dopo il brutto ko contro il Barcellona B, lasciando la squadra in una posizione di classifica molto rischiosa, a un passo dalla retrocessione.