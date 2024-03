Il compleanno del Lech Poznan durante il derby contro il Warta…

Derby di Poznań: per l'allenatore del Warta il Lech Poznań è come un sasso nella scarpa: Dawid Szulczek sta aspettando questa nuova edizione. Dopo 24 giornate di campionato in Polonia, Lech quarto a 4 punti dalla vetta, Warta indietro con 27...

Il derby di Poznan è il duello tra il Lech, che è stato a lungo uno dei migliori club polacchi e il Warta tornato in Prima Lega nel 2020 dopo 25 lunghi anni. In passato, invece, il Warta ha raccolto successi soprattutto nell'era prebellica. Dal suo ritorno in Ekstraklasa, però, non ha ancora conquistato un punto contro il suo grande rivale cittadino.