Nicolò Napoli, decimo ritorno in panchina: ma la sua squadra perde il derby di Craiova…

L'Universitatea Craiova ha sconfitto la FCU Craiova, con il punteggio di 2-1, nel derby dell'Oltenia. Ha vinto la squadra favorita, quarta in classifica in Romania con 49 punti, ben 18 in più dei rivali.

Domenico La Marca 12 marzo 2024 (modifica il 12 marzo 2024 | 13:10)

Nicolò Napoli, ex giocatore della Juventus negli anni Novanta, è tornato per la 10' volta sulla panchina dell'FCU Craiova. Non ha avuto l’esordio desiderato sotto nessun punto di vista. Il fallimento nel derby è stato raddoppiato da un momento bizzarro davanti alle telecamere. Una settimana prima di arrivare in panchina al posto di Adrian Mititelu, l'allenatore italiano aveva lanciato un attacco diretto ai dirigenti della FCU Craiova , attraverso un messaggio pubblicato su Facebook.

Però quando non c'eri criticavi...Chi io?

Alla domanda su come possa collaborare con le persone della dirigenza in queste condizioni, Napoli ha dribblato: "No, non credo. Una foto di cosa? Con la mia foto?! Facebook? Non credo siano da attribuire a me quelle frasi".

Nel frattempo il giornalista gli mostrava il messaggio al telefono...

In ogni caso Nicolò Napoli ha detto la sua sulla prestazione della FCU Craiova nel derby: "Abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio e abbiamo avuto occasioni per il 2-0. È normale che i calciatori cerchino scuse quando perdono. Il primo tempo è stato molto bello, potevamo andare al riposo con il 2-0. Adesso pensiamo ai play-out".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Derbyderbyderby per scoprire tutte le news di giornata.