Il derby che vale la vetta di Spagna, dove vedere Real Madrid-Atlético?

Guida alla sfida di domani tra la formazione di Ancelotti e quella di Simeone.

Lorenzo Maria Napolitano 7 febbraio - 11:23

La sfida al titolo nel campionato spagnolo è intensissima: in pochi punti troviamo l'Atlético Madrid, il Real ed il Barcellona. Quest'ultimo, proprio ieri sera, ha servito un'altra "manita" - l'ennesima della stagione - stavolta al Valencia, al Mestalla, in cui sono andati in gol Ferran Torres, Fermín Lopez e Lamine Yamal. Con questa vittoria il club catalano sale a quota 45 punti in 22 partite, e domani alle ore 21.00 le due compagini della capitale si sfideranno per la vetta. La formazione del Cholo conta 48 punti, mentre quella di Ancelotti 49.

D'altronde il derby di Madrid, al di là della classifica, è uno degli eventi più attesi della stagione. La rivalità tra queste due squadre affonda le sue radici nella storia della capitale spagnola, rappresentando una sfida non solo sportiva ma anche culturale e sociale. I Blancos si contrappongono ai Colchoneros per un'identità ben delineata: la squadra di Ancelotti vanta una tradizione di successi internazionali fuori dall'immaginario, mentre l'Atlético è noto per la sua grinta, la determinazione ed un legame inscindibile con il proprio allenatore.

Il momento di forma delle due squadre e le probabili formazioni — Il Real Madrid nelle ultime partite aveva inanellato una serie di vittorie, nonostante il momento di assestamento ad inizio anno. La formazione di Ancelotti, infatti, negli ultimi mesi è stata parecchio convincente, salvo la clamorosa debacle contro il Barcellona nella finale di Supercoppa in Arabia. L'ultima sconfitta, incassata contro l'Espanyol, ha provocato diversi mal di pancia ad i tifosi Blancos, dato che un altro passo falso potrebbe significare perdere la vetta della classifica. Ciò, unito alla ancora incerta qualificazione agli ottavi di Champions League, potrebbe costare veramente caro.

Proprio per questo nel match di Copa del Rey contro il Leganés Ancelotti ha tenuto fuori gran parte dell'argenteria, preservandola per il tour the force a cui si sta preparando. Nelle ultime partite, infine, sono andati a segno tutti i pezzi pregiati: a partire da Jude Bellingham, che sta registrando - in LaLiga - statistiche da capogiro contribuendo a 13 reti in 18 presenze. In grande spolvero anche Kylian Mbappé, che ha al momento realizzato 15 gol in campionato ed è secondo in classifica marcatori, alle spalle del solo Robert Lewandowski.

Se il Real è reduce da una serie di buoni risultati, stesso discorso si può dire per l'Atlético, nonostante un pareggio in più ottenuto nelle ultime cinque partite. Ciò che più sorprendere è l'incredibile produzione realizzativa della formazione di Simeone quest'anno: prendendo in esame gli ultimi 5 incontri, in tutte le competizioni, sono stati registrati ben 14 gol, tra cui 5 firmati contro il Getafe nell'ultimo match di campionato. Peraltro, le reti concessi sono - ovviamente - pochissime, in pieno stile Simeone. Il derby però si prepara da solo, senza numeri alla mano: è tempra, determinazione, motivazioni che portano a lanciare il cuore oltre l'ostacolo.

Per quanto riguarda, infine, le probabili formazioni, il Cholo avrà a disposizione l'intera rosa per il match, anche Pablo Barrios, rimasto fuori in Copa del Rey. Discorso diverso per il Real Madrid, ancora alle prese con una serie di indisponibili: non ci saranno, infatti, Militão e Carvajal, e resta da monitorare la condizione di Camavinga. Per il resto, Ancelotti dovrebbe schierare i titolatissimi.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Vazquez, Tchouameni, Asencio, Garcìa; Ceballos, Valverde; Bellingham, Rodrygo, Vinicius; Mbappe. Allenatore: Ancelotti.

Atletico Madrid (4-4-2): Oblak; Azpilicueta, Lenglet, Gimenez, Llorente; Lino, Barrios, De Paul, Simeone; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Dove vedere la partita — Il matcha andrà in scena sabato sera alle 21.00 al Santiago Bernabéu di Madrid, casa storica dei Galacticos e teatro di eventi che hanno contribuito a rendere meravigliosa la storia del calcio. La partita, per gli appassionati di calcio spagnolo in Italia, sarà visibile in esclusiva e in streaming su Dazn, emittente che detiene i diritti di trasmissione per l'Italia delle sfide del campionato spagnolo.

