Real Sociedad, l'allenatore biancoblu Imanol Alguacil ha commentato in conferenza stampa il successo ottenuto in Copa del Rey contro l'Osasuna

Vincenzo Bellino Redattore 7 febbraio - 01:36

Due gol al 45' per archiviare la pratica Osasuna con largo anticipo. La Real Sociedad vola in semifinale di Copa del Rey dove affronterà una tra Real, Atletico Madrid e Barcellona, tre avversarie di livello contro le quali la compagine basca ha dimostrato di poter dire la propria in passato. Al triplice fischio l'allenatore del club basco, Imanol Alguacil, ha parlato in conferenza stampa: "Ancora una volta siamo in semifinale, congratulazioni ai giocatori per il lavoro che hanno fatto e ai tifosi perché hanno dimostrato quanto fosse importante questa importante e ci hanno aiutato moltissimo".

Real Sociedad, Alguacil: "Vittoria meritata" — Dopo il ko in campionato, la Real Sociedad si è riscattata in Coppa di Spagna con l'Osasuna: "Domenica penso che siamo stati migliori di oggi. Pur non giocando una partita brillante, stasera abbiamo curato bene i dettagli e sfruttato le occasioni in area avversaria, meritando di vincere".

E ora una tra Real, Atletico o Barcellona in semifinale: "Se vogliamo giocare le finali dobbiamo affrontare queste partite. Quando vincemmo il trofeo (nel 2020, ndr) sfidammo il Real Madrid nei quarti di finale. Le nostre possibili avversarie sono in forma, ma noi ci faremo trovare pronti".

Il passaggio in semifinale della Real Sociedad ha permesso ad Alguacil di togliersi qualche sassolino dalla scarpa nei confronti dei detrattori della compagine biancoblu: "Un giorno ci pentiremo di non aver goduto di questi momenti che la squadra ci sta regalando. Non dobbiamo divertirci solo quando la squadra gioca bene e vince per 3 o 4 a zero. Dobbiamo dare molto credito e valore a quello che questa squadra ha fatto negli ultimi anni. Speriamo che da ora in poi ci divertiremo un po' di più".