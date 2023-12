Il derby chiama, Edin risponde: Dzeko in campo contro il Galatasaray

Edin Dzeko, acciaccato e non convocato per precauzione dal Fenerbahce per la partita del Kayserispor, dovrebbe giocare contro il Galatasaray. Derby di Istanbul fra le due prime della classe.

Edin Dzeko, idolo dei tifosi per la sue prestazioni nel Fenerbahçe in questa stagione, è stato uno dei nomi che ha guidato la squadra con 12 gol in campionato, ha passato una settimana sotto controllo per precauzione. C'era incertezza sulla possibilità che Edin Dzeko avrebbe giocato nel derby. L'attaccante bosniaco non ha giocato nella trasferta contro il Kayserispor nella 17esima settimana di Super League.

Ma si è appreso che l'attaccante 37enne è stato tenuto a riposo appunto per precauzione e che potrebbe prendere parte alla partita contro il Galatasaray di domani domenica 24 dicembre se l'allenatore İsmail Kartal gli darà la possibilità di giocare. Queste le ultime dichiarazioni di marca Fenerbahce sulla situazione di Dzeko: "Edin Dzeko si è allenato intensamente con la squadra. Aveva già un leggero dolore. Per precauzione non è stato convocato per la partita con il Kayserispor. Secondo il consiglio dei medici sociali, l'attaccante si è riposato e dovrebbe prendere parte al derby".

Fenerbahçe e Galatasaray si affronteranno domani per la 398esima volta nella storia nel derby di Super League

Nella rivalità che dura da 114 anni, iniziata con una partita speciale disputata il 17 gennaio 1909, nel luogo chiamato "Prato del Pastore", dove si trova lo stadio Ülker, e vinta 2-0 dal Galatasaray, il Fenerbahçe ha il primato di vittorie e il numero di gol segnati. La squadra giallo-blu ha vinto 148 delle restanti 397 partite, mentre la squadra giallo-rossa ha vinto 127 volte. Le squadre si sono fermate sul pareggio in 122 partite. Il Galatasaray ha risposto ai 540 gol segnati dal Fenerbahçe con 496 gol.

