Il derby è dell’Atletico Madrid B, il Castilla di Raúl recrimina per un gol annullato ingiustamente

Sconfitta con tanto di polemiche per il Real Madrid Castilla di Raúl nel derby delle filiali contro l'Atletico Madrid. I Rojiblancos vincono 2-0 all'ultimo respiro. E i Blancos recriminano per un gol regolare annullato ingiustamente...

20 marzo 2024

Niente, per quest'anno il Real Madrid Castilla di Raúl non è riuscito ad esultare nei due derby delle filiali giocate contro l'Atlético Madrid B. Dopo il 2-2 all'andata, nell'ultimo turno della Primera Federacion (Gruppo 2), i Blancos sono caduti al Cerro del Espino non senza polemiche...

Il derby delle recriminazioni, il Castilla di Raúl non ci sta. Gol annullato per fuorigioco inesistente

Festeggia l'Atlético de Madrid B, perde e recrimina il Real Madrid Castilla di Raúl. Nel 28esimo turno della Primera Federacion (Gruppo 2), al Cerro del Espino i Rojiblancos hanno vinto 2-0 nel finale con i gol decisivi di Mariano Gomez e di Abde Raihani al 90' e al 92'.

Con questa vittoria l'Atletico (36 punti) compie il sorpasso proprio sul Castilla in classifica (35 punti), con i Blancos che vedono ridursi a 5 punti il vantaggio sulla zona retrocessione per via del successo esterno del San Fernando di Jonathan Biabiany sull'Atlético Baleares.

La sconfitta ha lasciato l'amaro in bocca in casa Castilla, anche e soprattutto per un gol regolare di Carrillo annullato nel secondo tempo per un fuorigioco inesistente. Ma dal replay si nota chiaramente come la rete del Castilla non sia stata viziata da alcun offside.

