Il derby è dell’Austria Vienna: Rapid battuto in rimonta 2-1

Una rimonta splendida e una meritata vittoria quella dell' Austria Vienna nel sentissimo derby contro il Rapid . Ad aprire la sfida ci ha pensato per gli ospiti il giovane Sangaré , poi ci pensa Fitz con una doppietta in dieci minuti a rilanciare i suoi. Con questo successo i padroni di casa agganciano la testa della classifica , appaiandosi a 37 punti con lo Sturm Graz. Il Rapid Vienna invece resta quarto a quota 28.

La cronaca di Austria Vienna-Rapid Vienna, succede tutto nel primo tempo

Dopo un avvio molto equilibrato, il derby si sblocca al 31' con il gol di Sangaré, che sfrutta un rimpallo fortunoso e insacca in porta con un preciso destro all'angolino, portando il Rapid in vantaggio. La gioia però dura solo qualche minuto, al 41' Auer atterra in area Dominik Fitz, regalando il penalty ai padroni di casa. Lo stesso Fitz si presenta sul dischetto e insacca con Hedl che non può farci nulla. Il primo tempo però regala ancora emozioni e in pieno recupero l'Austria Vienna passa in vantaggio, il marcatore è ancora Fitz che con un destro chirurgico ribalta la sfida prima del duplice fischio.