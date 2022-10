Il derby si rigioca e l’UC ne paga le conseguenze: niente pubblico per il resto della Coppa del Cile

Gli organizzatori della Coppa del Cile si sono incontrati per determinare cosa sarebbe successo con la partita tra Universidad Católica e Universidad de Chile, per la Coppa del Cile. Questo mercoledì il derby di ritorno è stato sospeso al quinto minuto in una situazione di totale equilibrio di risultato per la qualificazione alle semifinali (1-0 per l'Universidad de Chile all'andata, 1-0 per la Catolica al ritorno), dopo i botti caduti a pochi metri dal portiere azzurro Martín Parra, caduto sull'erba e trasferito in ospedale.